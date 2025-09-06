Η γουρλίδικη μπύρα του Μητσοτάκη

Τώρα τελευταία επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προληπτικός. Εντάξει, όχι όσο ήταν ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης (του μπάσκετ, που έφτασε ως υφυπουργός Αθλητισμού της ΝΔ), καθότι ο λόγος για τη Θεσσαλονίκη, αλλά εμφανώς πλέον.

Ο πρωθυπουργός λοιπόν ήπιε ένα ποτήρι μπύρα μπαίνοντας το πρωί του Σαββάτου στον χώρο της ΔΕΘ.

Ορισμένοι θεώρησαν ότι διψούσε – το θερμόμετρο ήταν ήδη στα ύψη. Αλλά όχι. Ο Μητσοτάκης το έκανε και σε προηγούμενες επισκέψεις στη ΔΕΘ. Και αφού μέχρι τώρα του έχουν πάει καλά τα πράγματα, δεν ήθελε να χαλάσει το… γούρι.

Όταν αρχίσει λοιπόν τα… σκληρά ποτά, τότε να ξέρετε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη…

