search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 09:11
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2402
04/09/2025
07.09.2025 07:36

Γιατί το ΠΑΣΟΚ βλέπει εκλογές το 2026

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2402
04/09/2025
07.09.2025 07:36
pasok_0910_1920-1080_new

Διαβάσατε στο προηγούμενο φύλλο του «Ποντικιού» για την εκτίμηση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ για πρόωρες εκλογές. Ειδικά το 2026 θεωρούν ότι θα είναι εκλογική χρονιά.

Στο Κίνημα Αλλαγής συνοψίζουν την εκτίμησή τους στους εξής λόγους:

● Οι παροχές του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ είναι ήδη γνωστές και προεξοφλημένες.

● Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έρθει ξανά στην επικαιρότητα με νέα στοιχεία που συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

● Η τραγωδία των Τεμπών δεν πρόκειται να ξεχαστεί.

● Στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει τίποτα θετικό εν αναμονή.

● Η πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν έχει αποκλειστεί.

Και κάτι ακόμη που στη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν με έμφαση: Για τη Ν.Δ. οι εσωκομματικές διεργασίες έχουν ξεκινήσει ήδη, καθώς το «αλλαγή εν πλω» ακούγεται εντόνως.

Καθώς λοιπόν συντρέχουν όλα τα παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται, καλού – κακού, για κάθε εκλογικό ενδεχόμενο…

Διαβάστε επίσης:

Η μαντινάδα του Μητσοτάκη με αποδέκτη… την αντιπολίτευση (video)

«Παρέλαση» από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ

Ο Τσίπρας θα είχε – λογικά – έτοιμη κοινοβουλευτική ομάδα αμέσως με ένα νέο κόμμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DETH_MITSOTAKIS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

89η ΔΕΘ: Στις 12 η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Τέλη του 2029 ολοκληρώνεται η γραμμή 4 – Πού βρίσκονται τώρα η «Νίκη» και η «Αθηνά»

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Τι αλλαγές φέρνει το πρώτο κουδούνι τη νέα σχολική χρονιά – Η διδακτέα ύλη, το πολλαπλό βιβλίο και οι …λαχανόκηποι

ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: 3 νεκροί και 18 τραυματίες από τη νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας – Στις φλόγες κυβερνητικό κτίριο

tsipras-economist-89562
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στις 7 θάλασσες ο Αλέξης Τσίπρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 09:05
DETH_MITSOTAKIS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

89η ΔΕΘ: Στις 12 η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Τέλη του 2029 ολοκληρώνεται η γραμμή 4 – Πού βρίσκονται τώρα η «Νίκη» και η «Αθηνά»

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Τι αλλαγές φέρνει το πρώτο κουδούνι τη νέα σχολική χρονιά – Η διδακτέα ύλη, το πολλαπλό βιβλίο και οι …λαχανόκηποι

1 / 3