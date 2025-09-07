Γιατί το ΠΑΣΟΚ βλέπει εκλογές το 2026

Διαβάσατε στο προηγούμενο φύλλο του «Ποντικιού» για την εκτίμηση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ για πρόωρες εκλογές. Ειδικά το 2026 θεωρούν ότι θα είναι εκλογική χρονιά.

Στο Κίνημα Αλλαγής συνοψίζουν την εκτίμησή τους στους εξής λόγους:

● Οι παροχές του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ είναι ήδη γνωστές και προεξοφλημένες.

● Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έρθει ξανά στην επικαιρότητα με νέα στοιχεία που συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

● Η τραγωδία των Τεμπών δεν πρόκειται να ξεχαστεί.

● Στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει τίποτα θετικό εν αναμονή.

● Η πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν έχει αποκλειστεί.

Και κάτι ακόμη που στη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν με έμφαση: Για τη Ν.Δ. οι εσωκομματικές διεργασίες έχουν ξεκινήσει ήδη, καθώς το «αλλαγή εν πλω» ακούγεται εντόνως.

Καθώς λοιπόν συντρέχουν όλα τα παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται, καλού – κακού, για κάθε εκλογικό ενδεχόμενο…

