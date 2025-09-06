search
06.09.2025 21:48

Η μαντινάδα του Μητσοτάκη με αποδέκτη… την αντιπολίτευση (video)

06.09.2025 21:48
mitsotakis-deth-omilia

Μία από τις πλέον γνωστές μαντινάδες στη Κρήτη, χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ, αναφορικά με την αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «”Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις” λέμε όλοι στην Κρήτη». 

«Ας τη θυμούνται όλοι καλά αυτή τη μαντινάδα» συμπλήρωσε αναφερόμενος στα «πυρά» των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δέχεται για όλα τα θέματα της επικαιρότητας (ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια, ωράριο εργασίας κ.α.).

1 / 3