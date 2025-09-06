Η μαντινάδα του Μητσοτάκη με αποδέκτη… την αντιπολίτευση (video)

Μία από τις πλέον γνωστές μαντινάδες στη Κρήτη, χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ, αναφορικά με την αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «”Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις” λέμε όλοι στην Κρήτη».

«Ας τη θυμούνται όλοι καλά αυτή τη μαντινάδα» συμπλήρωσε αναφερόμενος στα «πυρά» των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δέχεται για όλα τα θέματα της επικαιρότητας (ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια, ωράριο εργασίας κ.α.).

Διαβάστε επίσης:

«Παρέλαση» από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ

Ο Τσίπρας θα είχε – λογικά – έτοιμη κοινοβουλευτική ομάδα αμέσως με ένα νέο κόμμα

Η γουρλίδικη μπύρα του Μητσοτάκη