«Βόμβα» από «Καθημερινή»: Το πιθανότερο είναι να μην πετύχει την τρίτη 4ετία ο Μητσοτάκης

Δεν είναι εύκολο να πείσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα κερδίσει και τρίτη εκλογική αναμέτρηση στη σειρά. Ούτε καν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωση της συντηρητικής παράταξης δεν είναι αισιόδοξα.

Τουναντίον επισημαίνουν ότι οι πιθανότητες είναι εναντίον του.

Το κύριο άρθρο της κυριακάτικης «Καθημερινής» το λέει ευθέως μάλιστα, εξηγώντας πως «η Ιστορία έχει αποδείξει ότι όταν η εκλογική νίκη γίνεται η κεντρική φιλοδοξία μιας κυβέρνησης, κανείς δεν υπογράφει τίποτα, εκτός από ρουσφέτια και επιδόματα, και κανείς δεν τολμά να επωμιστεί οιοδήποτε πολιτικό κόστος». Το σχόλιο μοιάζει σα δημιουργική κριτική, αλλά στην πραγματικότητα στάζει φαρμάκι.

Ολόκληρο το σημείωμα της Καθημερινής:

Να αλλάξουν όσα δεν άλλαξαν

Αν ο πρωθυπουργός θέσει ως ύψιστο στόχο την εξασφάλιση μιας τρίτης τετραετίας, το πιθανότερο είναι να μην το πετύχει. Η Ιστορία έχει αποδείξει ότι όταν η εκλογική νίκη γίνεται η κεντρική φιλοδοξία μιας κυβέρνησης, κανείς δεν υπογράφει τίποτα, εκτός από ρουσφέτια και επιδόματα, και κανείς δεν τολμά να επωμιστεί οιοδήποτε πολιτικό κόστος. Όταν κάθε ρηξικέλευθη πρόταση απορρίπτεται με το επιχείρημα ότι «αυτά θα γίνουν στην τρίτη τετραετία», χάνεται κάθε μεταρρυθμιστική δυναμική. Ο στόχος πρέπει να είναι συγκεκριμένος: να αλλάξουν όσα δεν άλλαξαν τα έξι περασμένα χρόνια, να ξεριζωθούν οι απαράδεκτες συνήθειες του πολιτικού συστήματος που δεν ξεριζώθηκαν.

