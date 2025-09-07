search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

07.09.2025 15:13

Απέφυγε την πολιτική απάντηση για Σαμαρά ο Μητσοτάκης, έμεινε στην ανθρώπινη πλευρά – Τι είπε για Καραμανλή

Με προσεκτικό τρόπο και με διατυπώσεις που έδειξαν ότι δεν θέλει να πει σε αντιπαράθεση με τους πρώην πρωθυπουργούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κληθείς να σχολιάσεις τις κινήσεις από Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να απαντήσει «πολιτικά» για τον πρώτο, καθώς -όπως είπε- «βλέπει έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και αυτό είναι πολύ νωπό ακόμη».

«Η ΝΔ είναι ο μόνος παράγοντας πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτό», πρόσθεσε με νόημα, αφήνοντας να διαφανεί ότι περιμένει από τους προκατόχους του στην ηγεσία του κόμματος να μην αμφισβητήσουν την κυβερνητική πορεία – ούτε βεβαίως να ιδρυθεί νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

1 / 3