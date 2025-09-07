Απέφυγε την πολιτική απάντηση για Σαμαρά ο Μητσοτάκης, έμεινε στην ανθρώπινη πλευρά – Τι είπε για Καραμανλή

Με προσεκτικό τρόπο και με διατυπώσεις που έδειξαν ότι δεν θέλει να πει σε αντιπαράθεση με τους πρώην πρωθυπουργούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κληθείς να σχολιάσεις τις κινήσεις από Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να απαντήσει «πολιτικά» για τον πρώτο, καθώς -όπως είπε- «βλέπει έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και αυτό είναι πολύ νωπό ακόμη».

«Η ΝΔ είναι ο μόνος παράγοντας πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτό», πρόσθεσε με νόημα, αφήνοντας να διαφανεί ότι περιμένει από τους προκατόχους του στην ηγεσία του κόμματος να μην αμφισβητήσουν την κυβερνητική πορεία – ούτε βεβαίως να ιδρυθεί νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Διαβάστε επίσης:

Τετ α τετ Φάμελλου και Δούκα στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Θα παραιτηθεί ο Τσίπρας από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πότε;

«Βόμβα» από «Καθημερινή»: Το πιθανότερο είναι να μην πετύχει την τρίτη 4ετία ο Μητσοτάκης