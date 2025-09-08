Ο Φαραντούρης και οι δύο «ταφόπλακες»

Για δύο «ταφόπλακες της ενεργειακής πολιτικής που μας στοιχειώνουν» μίλησε από το βήμα του συνεδρίου του Economist ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης.

Ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση του topontiki.gr, o Ν. Φαραντούρης αναφέρθηκε στον αγωγό EastMed ο οποίος, όπως είπε, έχει «μπει σε ένα συρτάρι κλειδωμένος» εδώ και τρία χρόνια κατ’ απαίτηση της Τουρκίας και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που «παραμένει σε στασιμότητα, με δημόσιες αντεγκλήσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία».

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσει το έργο διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, τώρα που «οι συνθήκες το επιτρέπουν». Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, δεν είναι και πολύ σίγουρο κάτι τέτοιο…

