Δεν επιστρέφει ο Δημητριάδης  

Με ένα ξερό «δεν υπάρχει θέμα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε το σενάριο επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη στο μέγαρο Μαξίμου.

Το σενάριο παίζει εδώ και κάποιο καιρό, με την κυβέρνηση να μην σχολιάζει για την τύχη του εξαδέλφου του πρωθυπουργού, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από τον ηγετικό πυρήνα τον Αύγουστο του 2022 εξαιτίας της αποκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών.

Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε έτσι να σταματήσει και τη συζήτηση, που ενισχύει μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα για τις ισορροπίες στον κύκλο των πρωθυπουργικών συνεργατών.

