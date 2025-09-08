Εξωτερική πολιτική: «Βυθίζεται» το καλώδιο με την Κύπρο, αμηχανία με την Αίγυπτο

Αν υπάρχει μια είδηση που βγήκε από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, για τα εθνικά θέματα, αυτή δεν είναι άλλη από την έμμεση παραδοχή ότι το σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο μάλλον… βυθίζεται.

«Η Κύπρος θα επωφεληθεί από το καλώδιο. Πρόθεσή μας είναι το έργο αυτό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί αλλά προφανώς πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό το θέλει. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο» σημείωσε ο πρωθυπουργός, εκτιμώντας ότι σύντομα θα έχουμε καθαρή ορατότητα από την Κύπρο, ότι αυτό το έργο το θέλει και το εννοεί και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια.

Στην ουσία, ωστόσο, αυτό που έκανε ο Κ. Μητσοτάκης είναι να «πετάξει» το μπαλάκι στη Λευκωσία και να ζητήσει να ξεκαθαρίσει τη θέση της – με την κυπριακή κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι μελέτες δείχνουν ότι το έργο είναι μη βιώσιμο. Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός έσπευσε να σημειώσει ότι το έργο διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο δεν είναι το πλέον σημαντικό έργο διασύνδεσης για την Ελλάδα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη διασύνδεση με Κρήτη, Δωδεκάνησα και την Αίγυπτο.

Επίσης, ενόψει τη συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γ.Σ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός είπε για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά ότι «επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από μια θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης χωρίς ποτέ να κάνω εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Και πιστεύω ότι σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πριν από έναν χρόνο, πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά στο πεδίο».

Ωστόσο, σε πιο αυστηρό και σαφή τόνο, διεμήνυσε ότι «ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδείξαμε και έμπρακτα. Θα εξακολουθώ να συνομιλώ με τον κύριο Ερντογάν, να έχω ανοιχτούς διαύλους, να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί του ως προς τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν» σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι όσο υπάρχει το casus belli η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο εργαλείο SAFE.

Πάντως, ερωτηθείς για τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αίγυπτο, ο πρωθυπουργός φάνηκε αρκετά αμήχανος, διαχωρίζοντας τις εντάσεις που επικρατούν στη Μονή Σινά από το ζήτημα του καθεστώτος της, καθώς, όπως είπε «το εκκλησιαστικό ζήτημα βαίνει προς επίλυση με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Φαίνεται να υπάρχει εκτόνωση και καταλαβαίνω ότι και με τη βούληση του αρχιεπισκόπου δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη διαδοχή του».

Ωστόσο, για το κρίσιμο ζήτημα που έχει τεθεί σχετικά με το status και τα περιουσιακά της Μονής, δήλωσε ότι «με την Αίγυπτο έχουμε στρατηγική σχέση. Εργαζόμαστε συστηματικά και δεν νομίζω ότι απέχουμε πολύ να υπογράψουμε συμφωνία που θα υπογραφεί και από τον καινούργιο αρχιεπίσκοπο. Δεν μπορεί να αλλάξει ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής».

