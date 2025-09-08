search
08.09.2025 10:13

Δεν εισακούστηκε το Μαξίμου…

08.09.2025 10:13
Ειδικές οδηγίες για παρουσία… σε γραμμή σεμνά και ταπεινά στο περιθώριο της ΔΕΘ είχε δώσει το Μαξίμου στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που βρέθηκε σχεδόν σύσσωμο στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, η στήλη μαθαίνει ότι η παραίνεση του Μαξίμου δεν εισακούστηκε και πολύ, καθώς ουκ ολίγοι υπουργοί, βουλευτές και στελέχη το διασκέδασαν σε διάφορες συγκεντρώσεις και πάρτι – άλλωστε η νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης είναι διάσημη.

Εν πάση περιπτώσει, το κλίμα στην κυβέρνηση και στο κόμμα είναι καλό μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, οπότε αυτά θεωρούνται… πταίσματα.

