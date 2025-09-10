search
10.09.2025 20:58

Σάκης Αρναούτογλου: Όχι άλλοι εμπορικοί πόλεμοι στις πλάτες των αγροτών μας

10.09.2025 20:58
Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, στη συζήτηση με θέμα «Η αδικαιολόγητη απόφαση της Κίνας να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων χοιρινού κρέατος από την ΕΕ και η ανάγκη να στηριχθούν οι Ευρωπαίοι γεωργοί και εργαζόμενοι – Δήλωση της Επιτροπής».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την απόφαση της Κίνας να επιβάλει υψηλούς δασμούς στο ευρωπαϊκό χοιρινό «άδικη και καταδικαστέα», τόνισε ωστόσο ότι «οι δασμοί αυτοί δεν ήρθαν από το πουθενά, αλλά αποτελούν συνέπεια βεβιασμένων επιλογών της Κομισιόν και της κυρίας φον ντερ Λάιεν, που άνοιξαν έναν φαύλο κύκλο εμπορικών συγκρούσεων χωρίς σχέδιο και χωρίς στρατηγική».

Ο Ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν θα πληρώσουν τα λάθη άλλων», ξεκαθαρίζοντας ότι οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες απορρίπτουν τόσο τη λογική της «λευκής επιταγής» προς την Κίνα όσο και την κούρσα δασμών που καταστρέφει την Ευρωπαϊκή ύπαιθρο.

«Στόχος μας είναι να σταθεί ο παραγωγός μας όρθιος, να ανοίξει νέες αγορές και να μην είναι όμηρος μιας χώρας. Καλούμε την Επιτροπή αλλά και την Κίνα να αφήσουν τα παιχνίδια ισχύος και να επενδύσουν στη διπλωματία. Ο δρόμος είναι ο διάλογος, ο ΠΟΕ και η αποκλιμάκωση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, τόνισε: «Όχι άλλοι εμπορικοί πόλεμοι στις πλάτες των αγροτών μας που ζουν σε μόνιμη αβεβαιότητα».

