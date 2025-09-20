«Χωρίς εσάς ούτε γρανάζι γυρνά, ούτε την ίδια εκπομπή μπορούμε να κάνουμε»: Το μήνυμα της Αναστασίας Γιάμαλη στην πρεμιέρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πρεμιέρα στα λευκά έκανε, το μεσημέρι του Σαββάτου, η Αναστασία Γιάμαλη στο Mega.
Η δημοσιογράφος υποδέχτηκε για δεύτερη χρονιά τους τηλεθεατές του Μεγάλου Καναλιού, λέγοντας: «Να έχουμε μια όμορφη και δημιουργική σεζόν. Και φέτος παρέα, με την ομάδα των “Εξελίξεων Τώρα”, ανανεωμένοι και δυναμικοί, θα σας κρατάμε συντροφιά και ελπίζουμε να μας αγκαλιάσετε».
«Γιατί χωρίς εσάς, ούτε γρανάζι γυρνά, ούτε την ίδια εκπομπή μπορούμε να κάνουμε», πρόσθεσε η παρουσιάστρια της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα».
