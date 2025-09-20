«Χωρίς εσάς ούτε γρανάζι γυρνά, ούτε την ίδια εκπομπή μπορούμε να κάνουμε»: Το μήνυμα της Αναστασίας Γιάμαλη στην πρεμιέρα

Πρεμιέρα στα λευκά έκανε, το μεσημέρι του Σαββάτου, η Αναστασία Γιάμαλη στο Mega.

Η δημοσιογράφος υποδέχτηκε για δεύτερη χρονιά τους τηλεθεατές του Μεγάλου Καναλιού, λέγοντας: «Να έχουμε μια όμορφη και δημιουργική σεζόν. Και φέτος παρέα, με την ομάδα των “Εξελίξεων Τώρα”, ανανεωμένοι και δυναμικοί, θα σας κρατάμε συντροφιά και ελπίζουμε να μας αγκαλιάσετε».

«Γιατί χωρίς εσάς, ούτε γρανάζι γυρνά, ούτε την ίδια εκπομπή μπορούμε να κάνουμε», πρόσθεσε η παρουσιάστρια της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα».

Διαβάστε επίσης:

Ράνια Τζίμα για Γαβριήλ Σακελλαρίδη: «Από τους πρώτους που επικοινώνησαν μαζί μας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς» (Video)

Θανάσης Πάτρας: Έκλεισε στη μεσημεριανή ζώνη του OPEN

Τηλεθέαση Παρασκευής: Η πρεμιέρα του GNTM και η μάχη με Μουρμούρα και Σόι σου