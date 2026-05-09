Γιατί ο Άδωνις επιμένει να μιλά για τους εξαφανισμένους υπουργούς. Ο ακήρυκτος πόλεμος με τον Νίκο Δένδια.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσα σε δύο μέρες, την πρώτη φορά στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και την δεύτερη στον ραδιοφωνικό σταθμό Σκάι μίλησε για υπουργούς που θα πήγαιναν μέχρι και στη Σελήνη προκειμένου να μην μιλήσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, ή για υπουργούς που γυρνούν με το αεροπλάνο όλο τον κόσμο προκειμένου να μην ριχτούν στη μάχη προς υπεράσπιση της Νέας Δημοκρατίας σε δύσκολες στιγμές.

Ως παραλήπτη των αιχμών αυτών πολλοί είδαν τον υπουργό Αμυνας Νίκο Δένδια έστω κι αν ο κ. Γεωργιάδης χθες το βράδυ στο Αction 24 ανέφερε ότι αν ήθελε να μιλήσει για τον κ. Δένδια θα τον ανέφερε προσωπικά.

Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας λίγοι πιστεύουν ότι οι αιχμές αυτές δεν αφορούσαν τον Νίκο Δένδια ή ότι ήταν ένα στιγμιαίο ξέσπασμα ή μια προσωπική διαφοροποίηση της στιγμής. Όσοι παρακολουθούν εδώ και χρόνια τις εσωτερικές ισορροπίες της κυβερνητικής παράταξης αντιλαμβάνονται ότι πίσω από τις παρεμβάσεις του υπουργού Υγείας υπάρχει μια σταθερή πολιτική αντίληψη για το πώς οφείλει να λειτουργεί ένα κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος σε περιόδους πίεσης. Και ο κ. Γεωργιάδης έχει πολλές φορές επικρίνει όσα στελέχη της ώρα που η παράταξη περνά δυσκολίες δεν βγαίνουν μπροστά αλλά μένουν στο περιθώριο προκειμένου να μην πλήξουν την καλή δημοσκοπική τους εικόνα

Όμως η ουσία της παρέμβασης Γεωργιάδη δεν βρίσκεται μόνο στο πρόσωπο του Νίκου Δένδια. Βρίσκεται στη βαθύτερη συζήτηση που διεξάγεται εδώ και καιρό στη γαλάζια παράταξη για το ποιοι σηκώνουν το πολιτικό κόστος στις δύσκολες στιγμές ή κατά τη ρήση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ποιοι ιδρώνουν τη φανέλα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανήκει στην κατηγορία των στελεχών που θεωρούν ότι η πολιτική νομιμοποίηση ενός υπουργού δεν εξαντλείται μόνο στη διοίκηση του χαρτοφυλακίου του. Όπως είπε και χθες το βράδυ στο Αction 24 ένας υπουργός είναι και βουλευτής και οφείλει να μιλά γιατί βουλευτής που δεν μιλά δεν επιτελεί τον συνταγματικό του ρόλο. Για τον ίδιο, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, τα κυβερνητικά στελέχη οφείλουν να βγαίνουν μπροστά, να υπερασπίζονται συνολικά την κυβέρνηση, να αναλαμβάνουν συγκρούσεις και να δέχονται ακόμη και προσωπικό πολιτικό κόστος.

Αυτό έγινε εμφανές κυρίως στην υπόθεση των Τεμπών. Την περίοδο που η κυβέρνηση βρέθηκε ίσως στη μεγαλύτερη πολιτική πίεση της δεύτερης τετραετίας, ο υπουργός Υγείας βρέθηκε σχεδόν καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης. Υπερασπίστηκε κυβερνητικές επιλογές, απάντησε σε κατηγορίες της αντιπολίτευσης και συγκρούστηκε ανοιχτά με θεωρίες που, όπως εκτιμούσε η κυβέρνηση, επιχειρούσαν να διαμορφώσουν κλίμα γενικευμένης απονομιμοποίησης.

Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Παύλος Μαρινάκης, επιχειρώντας να αποκλιμακώσει τη συζήτηση, κατά τη χθεσινή του παρέμβαση στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτή τη λογική. Περιέγραψε μια περίοδο όπου «κάποιοι βγήκαν λίγο παραπάνω μπροστά», αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι υπήρξαν στελέχη που σήκωσαν μεγαλύτερο βάρος στην πολιτική άμυνα της κυβέρνησης.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η βασική διαφορά φιλοσοφίας του κ. Γεωργιάδη με τον Νίκο Δένδια. Ο υπουργός Άμυνας έχει επιλέξει εδώ και χρόνια ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής παρουσίας. Περισσότερο θεσμικό, λιγότερο κομματικό, με σαφή έμφαση στη διεθνή εικόνα της χώρας, στις αμυντικές συνεργασίες και στη διπλωματική παρουσία της Ελλάδας. Είναι ένα προφίλ που αναμφίβολα του έχει προσδώσει πολιτικό κύρος και υψηλή δημοφιλία.

Ταυτόχρονα όμως, στο εσωτερικό της ΝΔ υπάρχουν στελέχη που δεν συμφωνούν με αυτή τη στρατηγική του κ. Δένδια, δηλαδή με το να επενδύει περισσότερο σε μια εικόνα εθνικού και θεσμικού παράγοντα και λιγότερο μαχητή στον καθημερινό κομματικό αγώνα. Μάλιστα εκτιμούν ότι το τελευταίο διάστημα με το θέμα των δικογραφιών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ο κ.Γεωργιάδης υπερασπιζόμενος με πάθος τους βουλευτές του κόμματος και ρίχνοντας βέλη στην ευρωπαΐκή εισαγγελία κέρδισε πολλούς πόντους στο εσωτερικό ακροατήριο καθώς εμφανίστηκε ως ο υπουργός που παίρνει πάνω του την τιμή της παράταξης και μάχεται για αυτήν.

Αυτή η συζήτηση δεν είναι καινούργια. Κατά καιρούς ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει αφήσει ξανά υπαινιγμούς για υπουργούς που δεν δίνουν με την ίδια ένταση τις μάχες της καθημερινότητας ή που αποφεύγουν να τοποθετηθούν σε κρίσιμα εσωτερικά ζητήματα για να μην χάσουν το δημοσκοπικό τους πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα, πίσω από αυτές τις αναφορές υπάρχει και μια βαθύτερη πολιτική διαφορά για το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τη σχέση κυβέρνησης, κόμματος και κοινωνίας.

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη, η πολιτική είναι καθημερινή έκθεση. Είναι παρουσία στα νοσοκομεία, στα τηλεοπτικά πάνελ, στις περιοδείες, στις δύσκολες ερωτήσεις, ακόμη και στην πολιτική φθορά. Γι’ αυτό και συνομιλητές του επιμένουν ότι οι αιχμές του στόχευαν σε μια γενικότερη νοοτροπία «χαμηλών πτήσεων» σε περιόδους υψηλής πίεσης.

Το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να μετατραπεί αυτή η συζήτηση σε εσωκομματικό μέτωπο. Η παρέμβαση Μαρινάκη έδειξε καθαρά ότι η κυβέρνηση θέλει να προστατεύσει και τις δύο πλευρές. Αφενός να αναγνωρίσει την ανάγκη πολιτικής μάχης που περιγράφει ο υπουργός Υγείας, αφετέρου να μην συγκρουστεί, τουλάχιστον εμφανώς, με το ειδικό πολιτικό βάρος του Νίκου Δένδια.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο γνωρίζουν καλά ότι οι διαφορετικές πολιτικές σχολές εντός της ΝΔ υπήρχαν πάντοτε. Το ζήτημα είναι να μην εξελιχθούν σε ανοιχτές εσωτερικές γραμμές αντιπαράθεσης σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία. Από την άλλη ο Άδωνις Γεωργιάδης που δεν έχει κρύψει ποτέ τις φιλοδοξίες του για την επόμενη μέρα είναι βέβαιο ότι με κάθε ευκαιρία θα στοχοποιεί την τακτική του υπουργού άμυνας, εμφανίζοντας τον εαυτό του περισσότερο μαχητή, περισσότερο παραταξιακό και περισσότερο υπερασπιστή των γαλάζιων βουλευτών που βάλλονται από τα πυρά της αντιπολίτευσης.

