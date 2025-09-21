search
21.09.2025 11:31

«Ραντεβού το ΣΚ»: Χωρίς την Ιωάννα Μαλέσκου η έναρξη της εκπομπής – Το… καρφί για το «ρεκόρ» του Λιάγκα και του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου

21.09.2025 11:31
kwnstantaras_maleskou_giannopoulos

Με ένα …καρφί για το …ρεκόρ του Γιώργου Λιάγκα ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, σχολιάζοντας την απουσία της Ιωάννας Μαλέσκου από το πλατό.

«Είναι η δεύτερη μας μέρα και όπως ακριβώς διαπιστώσατε το δυσάρεστο που έχω να σας πω και να σπάσουμε το ρεκόρ του Γιώργου Λιάγκα, αποφάσισε να κοιμάται…. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αποχώρησε στις τρεις εκπομπές, η Ιωάννα αποχώρησε στην πρώτη εκπομπή….», ανέφερε ο παρουσιαστής.

»Εντάξει… Πλάκα κάνω, η Ιωάννα είχε μια οικογενειακή υποχρέωση», πρόσθεσε.

«Λάμπρο μου σε ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση σου. Δε με πήρε ο ύπνος, έχω σηκωθεί αχάραγα, σήμερα ήταν η δεύτερη Κυριακή που έπρεπε να κοινωνήσω το παιδάκι μου, έχω άλλη μία. Θα δείξετε κατανόηση. Ήμασταν στον Ι.Ν. του Αγίου Φανουρίου στο Κορωπί», είπε η Ιωάννα Μαλέσκου όταν έφτασε στο πλατό.

«Κι εγώ είπα ρε παιδί μου ό,τι θέλεις να σπάσεις το ρεκόρ του Ποσειδώνα…», της απάντησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Τέτοιες πρωτιές δεν τις θέλουμε», είπε με χιούμορ η Ιωάννα Μαλέσκου.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

