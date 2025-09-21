«Ραντεβού το ΣΚ»: Χωρίς την Ιωάννα Μαλέσκου η έναρξη της εκπομπής – Το… καρφί για το «ρεκόρ» του Λιάγκα και του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου

Με ένα …καρφί για το …ρεκόρ του Γιώργου Λιάγκα ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, σχολιάζοντας την απουσία της Ιωάννας Μαλέσκου από το πλατό.

«Είναι η δεύτερη μας μέρα και όπως ακριβώς διαπιστώσατε το δυσάρεστο που έχω να σας πω και να σπάσουμε το ρεκόρ του Γιώργου Λιάγκα, αποφάσισε να κοιμάται…. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αποχώρησε στις τρεις εκπομπές, η Ιωάννα αποχώρησε στην πρώτη εκπομπή….», ανέφερε ο παρουσιαστής.

»Εντάξει… Πλάκα κάνω, η Ιωάννα είχε μια οικογενειακή υποχρέωση», πρόσθεσε.

«Λάμπρο μου σε ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση σου. Δε με πήρε ο ύπνος, έχω σηκωθεί αχάραγα, σήμερα ήταν η δεύτερη Κυριακή που έπρεπε να κοινωνήσω το παιδάκι μου, έχω άλλη μία. Θα δείξετε κατανόηση. Ήμασταν στον Ι.Ν. του Αγίου Φανουρίου στο Κορωπί», είπε η Ιωάννα Μαλέσκου όταν έφτασε στο πλατό.

«Κι εγώ είπα ρε παιδί μου ό,τι θέλεις να σπάσεις το ρεκόρ του Ποσειδώνα…», της απάντησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Τέτοιες πρωτιές δεν τις θέλουμε», είπε με χιούμορ η Ιωάννα Μαλέσκου.

