Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος – «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

Παρελθόν από το Πρωινό αποτελεί από σήμερα (19/9) ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ο οποίος παραιτήθηκε στον τηλεοπτικό αέρα, πέντε μόλις μέρες από την έναρξη της εκπομπής.

«Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει τώρα. Προσπάθησα τρεις μέρες να τον μεταπείσω. Δεν “τρώμε” ανθρώπους, ούτε συμβαίνει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα. Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο να παίρνει, αμέσως μετά, τον λόγο.

«Εγώ είμαι στη δουλειά 37 χρόνια. Έχω δουλέψει από τις 10 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα μου πείτε η μία ώρα κάνει τη διαφορά; Ναι, η μία ώρα κάνει τη διαφορά. Είμαστε εδώ από 7, 7.30. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου. Η μία είναι τώρα και η άλλη πριν 15 χρόνια. Όταν βλέπεις ότι δεν τα φέρνεις βόλτα με το άτιμο το πρωινό ξύπνημα. Θεωρώ ότι πρέπει πολύ νωρίς – όταν αντιλαμβανόμαστε ότι δε θα είμαστε συνεπείς κατά τη διάρκεια της σεζόν – να πούμε ότι σόρρυ, λάθος, δεν θα τα καταφέρω» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Σε ευχαριστώ για την πρόταση, σε ευχαριστώ για την κατανόηση και σε ευχαριστώ γιατί προσπάθησες να με μεταπείσεις. Κι ευχαριστώ και το κανάλι για την κατανόηση» είπε, κλείνοντας.

