Σεισμός στη Ρωσία: Παραμένει η προειδοποίηση για τσουνάμι – Τι ανησυχεί τους επιστήμονες (Video)

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι αρχές και οι κάτοικοι της χερσονήσου της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, μετά τον σεισμό μεγέθους 7,8 (κάποιες μετρήσεις τον δίνουν 7,2) βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Le Kamchatka a de nouveau été secoué

– un tremblement de terre d'une magnitude d'au moins 7,4 a eu lieu près des côtes de la péninsule.

Les services géologiques des États-Unis et de la Russie ont annoncé une menace de tsunami.👍 pic.twitter.com/st2P2NVezg September 19, 2025

Όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Βλαντίμιρ Σολόντοφ, η προειδοποίηση για κίνδυνο τσουνάμι παραμένει ενεργή (αν και αναμένεται να αρθεί μετά από κάποιο χρόνο), ενώ οι σεισμολόγοι ανέφεραν ότι την κύρια δόνηση ακολούθησαν μετασεισμοί που το μέγεθός του έφθασε τους 5,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

«Αυτό το πρωί δοκιμάζεται για άλλη μια φορά η ανθεκτικότητα των κατοίκων της Καμτσάτκα», έγραψε ο Σολόντοφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Αμέσως μετά τον σεισμό, ξεκινήσαμε μια γρήγορη επιθεώρηση των κοινωνικών ιδρυμάτων και των κτιρίων κατοικιών», προσέθεσε, λέγοντας ότι δεν καταγράφηκαν ζημιές από τον σεισμό.

A magnitude 7.8 #earthquake struck #Russia’s #Kamchatka region today the third quake of magnitude 7+ in the past month.



A tsunami warning was issued locally (later lifted),



with no reports of damage so far. pic.twitter.com/ErxSmvZCru September 19, 2025

Άλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν κύματα τσουνάμι ύψους 30 έως 62 εκατοστών σε διάφορα σημεία κατά μήκος της ακτής της χερσονήσου. Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε επίσης για τμήματα της αλυσίδας των Κουρίλων Νήσων, βόρεια της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Έκτακτων Αναγκών.

The remote Kamchatka region has been hit by a series of powerful earthquakes over the past two months, including ones of magnitude 8.8, and two of magnitude 7.4.#RussiaEarthquake https://t.co/MSYmlF9bh7 pic.twitter.com/Nm4vYWs5fZ September 19, 2025

Η Καμτσάτκα βρίσκεται σε μια περιοχή με υψηλή σεισμική δραστηριότητα και την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο από 7 Ρίχτερ. Ένας σεισμός τον Ιούλιο έφτασε σε μέγεθος 8,8 βαθμών Ρίχτερ και προκάλεσε τσουνάμι που πλημμύρισε μια παραθαλάσσια πόλη και ενεργοποίησε προειδοποιήσεις σε ολόκληρο τον Ειρηνικό.

Le Kamchatka a de nouveau été secoué

– un tremblement de terre d'une magnitude d'au moins 7,4 a eu lieu près des côtes de la péninsule.

Les services géologiques des États-Unis et de la Russie ont annoncé une menace de tsunami.👍 https://t.co/GvGdO7zPfA pic.twitter.com/47FwILQV85 — Bounty (@JoelTarnawski) September 19, 2025

Αυτό που προβληματίζει τους επιστήμονες είναι το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Καμτσάτκας παρουσιάζει έξαρση, δίνοντας πολύ μεγάλους σεισμούς. Πρέπει να αναφερθεί ότι η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο σεισμός προκλήθηκε από «ρηχή αντίστροφη ρήξη» σε βάθος μόλις 10 χλμ.

Διαβάστε επίσης

Θύελλα στις ΗΠΑ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ στη Disney από συνδρομητές

Σφαγή στη Γάζα: Εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών συνεχίζεται η μαζική έξοδος των Παλαιστινίων – Αντιδράσεις για το 6ο βέτο των ΗΠΑ

Και επισήμως η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πρέσβης στην Ελλάδα: Επικυρώθηκε ο διορισμός της από τη Γερουσία των ΗΠΑ