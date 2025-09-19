search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

19.09.2025 08:31

Σεισμός στη Ρωσία: Παραμένει η προειδοποίηση για τσουνάμι – Τι ανησυχεί τους επιστήμονες (Video)

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι αρχές και οι κάτοικοι της χερσονήσου της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, μετά τον σεισμό μεγέθους 7,8 (κάποιες μετρήσεις τον δίνουν 7,2) βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Βλαντίμιρ Σολόντοφ, η προειδοποίηση για κίνδυνο τσουνάμι παραμένει ενεργή (αν και αναμένεται να αρθεί μετά από κάποιο χρόνο), ενώ οι σεισμολόγοι ανέφεραν ότι την κύρια δόνηση ακολούθησαν μετασεισμοί που το μέγεθός του έφθασε τους 5,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

«Αυτό το πρωί δοκιμάζεται για άλλη μια φορά η ανθεκτικότητα των κατοίκων της Καμτσάτκα», έγραψε ο Σολόντοφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Αμέσως μετά τον σεισμό, ξεκινήσαμε μια γρήγορη επιθεώρηση των κοινωνικών ιδρυμάτων και των κτιρίων κατοικιών», προσέθεσε, λέγοντας ότι δεν καταγράφηκαν ζημιές από τον σεισμό.

Άλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν κύματα τσουνάμι ύψους 30 έως 62 εκατοστών σε διάφορα σημεία κατά μήκος της ακτής της χερσονήσου. Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε επίσης για τμήματα της αλυσίδας των Κουρίλων Νήσων, βόρεια της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Έκτακτων Αναγκών.

Η Καμτσάτκα βρίσκεται σε μια περιοχή με υψηλή σεισμική δραστηριότητα και την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο από 7 Ρίχτερ. Ένας σεισμός τον Ιούλιο έφτασε σε μέγεθος 8,8 βαθμών Ρίχτερ και προκάλεσε τσουνάμι που πλημμύρισε μια παραθαλάσσια πόλη και ενεργοποίησε προειδοποιήσεις σε ολόκληρο τον Ειρηνικό.

Αυτό που προβληματίζει τους επιστήμονες είναι το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Καμτσάτκας παρουσιάζει έξαρση, δίνοντας πολύ μεγάλους σεισμούς. Πρέπει να αναφερθεί ότι η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο σεισμός προκλήθηκε από «ρηχή αντίστροφη ρήξη» σε βάθος μόλις 10 χλμ.

