ΗΠΑ: Ξαφνική αποχώρηση του Τζίμι Φάλον από «ουδέτερο» πάνελ, μετά τον «πάγο» στον Τζίμι Κίμελ

Λίγα λεπτά πριν ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής του NBC, Τζιμι Φάλον, εμφανιστεί σε ένα πάνελ στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχει. «Δυστυχώς, ο Τζίμι Φάλον δεν μπορεί πλέον να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρία», ανέφερε σε δήλωσή του το Fast Company Innovation Festival.

Ο Φάλον και η διευθύντρια μάρκετινγκ Μποζόμα Σεντ Τζον είχαν προγραμματιστεί να συζητήσουν τη νέα τους σειρά του NBC με θέμα τη διαφήμιση, On Brand. Εκπρόσωπος της εκδήλωσης στο χώρο της διάσκεψης στο Μανχάταν δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει κανένα σχόλιο για την κατάσταση πέρα από την ανακοίνωση. Η συζήτηση, χωρίς τον Φάλον, προχώρησε κανονικά. Ο συντονιστής Τζεφ Μπιρ, ανώτερος συντάκτης της Fast Company, ξεκίνησε τη συνεδρία λέγοντας ότι «λόγω των πρόσφατων γεγονότων, ο Τζίμι δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα». Η Σεντ Τζον, η οποία είναι επίσης μέλος του καστ της σειράς The Real Housewives of Beverly Hills, προκάλεσε ενθουσιασμό όταν είπε: «Αλλά έχετε εμένα!».

Η αλλαγή στο πρόγραμμα έγινε το πρωί μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του ABC να αποσύρει τον Τζίμι Κίμελ από την τηλεόραση επ’ αόριστον, η πιο δραματική αντίδραση μέχρι στιγμής στα δημόσια σχόλια για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Η κυβέρνηση Τραμπ και ένα ευρύ φάσμα Ρεπουμπλικάνων επιτέθηκαν στις αναφορές του Κίμελ στον Κερκ στο μονόλογό του, με τον πρόεδρο της FCC Μπρένταν Καρ να απειλεί ανοιχτά το ABC και τη Disney με αντίποινα.

Ο Κίμελ είχε πει στην επίμαχη εκπομπή ότι ο πρόεδρος Τραμπ πενθούσε για τη δολοφονία του Κερκ με τον ίδιο τρόπο που «ένα 4χρονο παιδί θρηνεί ένα χρυσόψαρο». Καθώς προέκυπταν στοιχεία και θεωρίες σχετικά με τα πολιτικά κίνητρα του ύποπτου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο Κίμελ αστειεύτηκε ότι οι υποστηρικτές του MAGA ήταν πρόθυμοι να αποδείξουν ότι ο δολοφόνος του Κερκ ήταν «οτιδήποτε άλλο εκτός από ένας από αυτούς».

Not a big fan of Jimmy Kimmel, but if you think his show should be canceled for this, you’re a hack and a total fraud who should never pretend to care about free speech pic.twitter.com/FSiktbva6y — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 17, 2025

Ο Φάλον και ο συνάδελφός του στην NBC, Σεθ Μάγιερς, φαίνεται ότι αποτελούν τους επόμενους στόχους του Τραμπ και του κινήματος MAGA, το οποίο μοιάζει να επιδιώκει να φιμώσει κάθε φωνή που δεν ταυτίζεται με τα πιστεύω τους. Ο Τραμπ έδωσε «συγχαρητήριά» στο ABC σε μια ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι αυτό, μαζί με την ανακοίνωση του CBS τον περασμένο μήνα ότι θα ακυρώσει το Late Night με τον Στίβεν Κολμπέρ στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, έχει στρέψει την προσοχή στο NBC. Η αναστολή της εκπομπής του Κίμελ «αφήνει τον Τζίμι και τον Σεθ, δύο απόλυτους χαμένους, στο Fake News NBC. Οι τηλεθεάσεις τους είναι φρικτές. Κάν’ το NBC!!! Πρόεδρος DJT».

Ο Τζίμι Φάλον ανήκει στην ομάδα των κωμικών της late night τηλεόρασης που έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στον Τραμπ και τους φανατικούς του MAGA, όπως και ο συνάδελφός του, Σεθ Μάγιερς, και όπως είναι αναμενόμενο, έχουν εξοργίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος μέσω της αμερικανικής ΕΕΤΤ (FCC) ουσιαστικά εκβιάζει τα τηλεοπτικά δίκτυα (π.χ. μπλοκάρει συγχωνεύσεις ή εξαγορές), υποχρεώνοντάς τα ουσιαστικά να διώχνουν παρουσιαστές που ενοχλούν τον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, τόσο οι Δημοκρατικοί, όσο και υπερασπιστές των πολιτικών ελευθεριών υποστηρίζουν ότι η κινήσεις αυτές αποτελούν ευθεία παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία κατοχυρώνει την ελευθερία του λόγου («το Κογκρέσο δεν θα θεσπίσει νόμο που να αφορά την καθιέρωση θρησκείας ή να απαγορεύει την ελεύθερη άσκηση αυτής, ή να περιορίζει την ελευθερία του λόγου ή του Τύπου, ή το δικαίωμα του λαού να συγκεντρώνεται ειρηνικά και να υποβάλλει αιτήματα στην κυβέρνηση για την αποκατάσταση αδικιών»).

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να έχουμε και προσφυγές στη Δικαιοσύνη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιδωθεί σε πραγματικό πογκρόμ κατά όσων πολιτών έχουν με σχόλιά τους στα social media ασκήσει κριτική στις ακροδεξιές, μισογυνικές, ομοφοβικές απόψεις του Κερκ.

