search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 11:28
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 10:32

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη – Χρηστίδου

21.09.2025 10:32
tsolaki_xristidou

Τρεις πρωινές εκπομπές έκαναν πρεμιέρα χθες Σάββατο 20/9. Η Σίσσυ Χρηστίδου στο Mega, ή Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1 και οι Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου στο OPEN είπαν τις πρώτες καλημέρες της φετινής τηλεοπτικής σεζόν και ρίχτηκαν στη μάχη της τηλεθέασης.

Ποιοι έκαναν ποδαρικό με το δεξί; Η καλή χρονιά από το …πρωί φάνηκε για τη Σίσσυ Χρηστίδου και την Ελένη Τσολάκη που μοιράστηκαν την πρωτιά με ποσοστό 12,6% στο δυναμικό κοινό. Σε μονοψήφια ποσοστά κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές, με τον Νίκο Μάνεση να συγκεντρώνει 8,6% και τους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ να καταγράφουν 7,2%.

Με τηλεθέαση 5% ξεκίνησαν τη σεζόν στο δυναμικό κοινό οι Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου στο ΟΡΕΝ.

Όσο για το γενικό σύνολο, η επικράτηση ήταν άνετη για τον Νίκο Μάνεση που άφησε δεύτερη τη Σίσσυ Χρηστίδου κατά 3 μονάδες. Στο 10,8% κρατήθηκε ο ΣΚΑΪ και στο 9,3% η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1.

Το «Ραντεβού το ΣΚ» σημείωσε 6,1% και το δίδυμο Κρονάκη-Ιορδανίδης 4,4%.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Χαμογέλα και Πάλι – 12,6%
Πρωινό Σαββατοκύριακο – 12,6%
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 8,6%
Δεκατιανοί – 7,2%
Ραντεβού το ΣΚ – 5%
Καλημέρα είπαμε; – 4,3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,3%
Χαμογέλα και Πάλι – 13,2%
Δεκατιανοί – 10,8%
Πρωινό Σαββατοκύριακο – 9,3%
Ραντεβού το ΣΚ – 6,1%
Καλημέρα είπαμε; – 4,4%

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

«Χωρίς εσάς ούτε γρανάζι γυρνά, ούτε την ίδια εκπομπή μπορούμε να κάνουμε»: Το μήνυμα της Αναστασίας Γιάμαλη στην πρεμιέρα

Ράνια Τζίμα για Γαβριήλ Σακελλαρίδη: «Από τους πρώτους που επικοινώνησαν μαζί μας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apergia-peinas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στον πατέρα θύματος των Τεμπών, που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα

aerodromia
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση: 2η μέρα χάους στα αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν οι μισές πτήσεις, τα σενάρια για λύτρα bitcoin και ο Πούτιν

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη εγγονή του

doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, να το αποφασίσει το συνέδριο – Τέλος Οκτωβρίου ανοίγει η Βασιλίσσης Όλγας

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη – Χρηστίδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 11:20
apergia-peinas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στον πατέρα θύματος των Τεμπών, που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα

aerodromia
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση: 2η μέρα χάους στα αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν οι μισές πτήσεις, τα σενάρια για λύτρα bitcoin και ο Πούτιν

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη εγγονή του

1 / 3