Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη – Χρηστίδου

Τρεις πρωινές εκπομπές έκαναν πρεμιέρα χθες Σάββατο 20/9. Η Σίσσυ Χρηστίδου στο Mega, ή Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1 και οι Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου στο OPEN είπαν τις πρώτες καλημέρες της φετινής τηλεοπτικής σεζόν και ρίχτηκαν στη μάχη της τηλεθέασης.

Ποιοι έκαναν ποδαρικό με το δεξί; Η καλή χρονιά από το …πρωί φάνηκε για τη Σίσσυ Χρηστίδου και την Ελένη Τσολάκη που μοιράστηκαν την πρωτιά με ποσοστό 12,6% στο δυναμικό κοινό. Σε μονοψήφια ποσοστά κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές, με τον Νίκο Μάνεση να συγκεντρώνει 8,6% και τους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ να καταγράφουν 7,2%.

Με τηλεθέαση 5% ξεκίνησαν τη σεζόν στο δυναμικό κοινό οι Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου στο ΟΡΕΝ.

Όσο για το γενικό σύνολο, η επικράτηση ήταν άνετη για τον Νίκο Μάνεση που άφησε δεύτερη τη Σίσσυ Χρηστίδου κατά 3 μονάδες. Στο 10,8% κρατήθηκε ο ΣΚΑΪ και στο 9,3% η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1.

Το «Ραντεβού το ΣΚ» σημείωσε 6,1% και το δίδυμο Κρονάκη-Ιορδανίδης 4,4%.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Χαμογέλα και Πάλι – 12,6%

Πρωινό Σαββατοκύριακο – 12,6%

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 8,6%

Δεκατιανοί – 7,2%

Ραντεβού το ΣΚ – 5%

Καλημέρα είπαμε; – 4,3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,3%

Χαμογέλα και Πάλι – 13,2%

Δεκατιανοί – 10,8%

Πρωινό Σαββατοκύριακο – 9,3%

Ραντεβού το ΣΚ – 6,1%

Καλημέρα είπαμε; – 4,4%

