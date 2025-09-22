search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025
22.09.2025

Apple TV+: Τζουντ Λο, Τζάστιν Θερού και Άντριου Γκάρφιλντ σε σειρά που «ξεπήδησε» από podcast

Η συνδρομητική πλατφόρμα Apple TV+ το είχε ανακοινώσει από τον Μάιο. Τώρα όλα δείχνουν ότι είναι η ΟΤΤ περνά από τη φάση των ανακοινώσεων σχεδίων σε αυτή της υλοποίησης τους.

Σε κύκλο μόλις οκτώ επεισοδίων τα γυρίσματα των οποίων αναμένεται να αρχίσουν προσεχώς, ολοκληρώνεται η σειρά «Wild Things» στην οποία θα πρωταγωνιστεί πλάι στους Τζουντ Λο και Άντριου Γκάρφιλντ, ο Τζάστιν Θερού.

Η σειρά βασίζεται στο πρωτότυπο podcast «Wild Things: Siegfried & Roy», της Apple και πραγματεύεται την συναρπαστική ιστορία των θρυλικών μάγων-σόουμεν Ζίγκφριντ και Ρόι.

Τους δύο μάγους θα κάνουν ο Τζουντ Λο και ο Αντριου Γκάρφιλντ, αντιστοίχως, και ο Θερού θα υποδυθεί τον  περιώνυμο στις ΗΠΑ και μεγαλομεσίτη ακινήτων  και συλλέκτη έργων Τέχνης, Στιβ Γουίν, γνωστό επίσης για την έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα που ανάπτυξε στη Μέκκα του τζόγου, το Λας Βέγκας, ο οποίος κατάφερε να «ενώσει» τους δύο μάγους υπο την «σκέπη» του μεγαλοπρεπούς ξενοδοχείου του  The Mirage, το οποίο από μόνον του συνιστούσε ένα πάρκο πολυσχιδούς ψυχαγωγίας που διέθετε από ζωολογικό κήπο, μέχρι τεχνητό ηφαίστειο.

Η σειρά  αφηγείται την απίθανη ιστορία σχέσης των δύο από τους μεγαλύτερους μάγους- σόουμεν, οι οποίοι μαζί με τις λευκές τίγρεις τους αναλαμβάνουν να μετατρέψουν το Λας Βέγκας από «πόλη της αμαρτίας» σε προορισμό οικογενειακών διακοπών.

Οι δύο μάγοι σύμφωνα με την OTT ωθούν τις παραστάσεις της ψευδαίσθησης αλλά και της πραγματικότητάς τους στα άκρα, σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, ώσπου μια τραγωδία αποκαλύπτει ένα μυστήριο που περιβάλλει το τελευταίο μοιραίο φαντασμαγορικό σόου τους στο Λας Βέγκας.

