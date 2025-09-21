Κίνα: Στην φυλακή ξανά η δημοσιογράφος που αποκάλυψε την έξαρση του COVID-19

H 42χρονη Κινέζα ανεξάρτητη δημοσιογράφος, που είχε καταδικαστεί σε τετραετή φυλάκιση επειδή κατέγραψε τις πρώτες φάσεις της πανδημίας COVID-19, καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ακόμη τέσσερα χρόνια κάθειρξης, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (RSF).

Η Τζανγκ Ζαν καταδικάστηκε επειδή «προκάλεσε ταραχές και δημιούργησε προβλήματα» στην Κίνα, την ίδια ακριβώς κατηγορία που την οδήγησε στη φυλακή το Δεκέμβριο του 2020. Τότε, είχε δημοσιεύσει μαρτυρίες και βίντεο από την κεντρική πόλη Ουχάν όταν είχε αρχίσει να εξαπλώνεται ο ιός, ανέφερε η διεθνής οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ακόμη σχολιάσει το γεγονός, ενώ το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν η δημοσιογράφος είχε νομική εκπροσώπηση.

«Θα έπρεπε να τιμάται παγκοσμίως ως ηρωίδα της πληροφόρησης και όχι να βρίσκεται παγιδευμένη σε απάνθρωπες συνθήκες κράτησης», δήλωσε η υπεύθυνη εκστρατειών RSF για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, Αλεξάντρα Μπιελακόφσκα. «Το μαρτύριο και η δίωξή της πρέπει να τελειώσουν. Είναι πιο επείγον από ποτέ η διεθνής διπλωματική κοινότητα να πιέσει το Πεκίνο για την άμεση απελευθέρωσή της».

Η Τζανγκ συνελήφθη αρχικά μετά από μήνες δημοσιεύσεων που έδειχναν γεμάτα νοσοκομεία και άδειους δρόμους, αποτυπώνοντας μια εικόνα πολύ πιο ζοφερή από την επίσημη κυβερνητική αφήγηση. Ο τότε δικηγόρος της, Ρεν Κουαννιού, είχε δηλώσει ότι η πελάτισσά του θεωρούσε πως διωκόταν επειδή ασκούσε το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου.

Ένα μήνα μετά τη σύλληψή της είχε ξεκινήσει απεργία πείνας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε το Reuters, με αποτέλεσμα η αστυνομία να της δέσει τα χέρια και να την τρέφει αναγκαστικά με σωλήνα, όπως είχαν αναφέρει τότε οι δικηγόροι της.

Η Τζανγκ αποφυλακίστηκε τον Μάιο του 2024, αλλά συνελήφθη εκ νέου τρεις μήνες αργότερα και τελικά προφυλακίστηκε στο κέντρο κράτησης Πουντόνγκ της Σανγκάης, σύμφωνα με την RSF. Η νέα καταδίκη της την Παρασκευή ακολούθησε ρεπορτάζ της για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Ο πρώην δικηγόρος της, Ρεν, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι οι νέες κατηγορίες βασίζονταν σε σχόλια που είχε αναρτήσει σε ιστοσελίδες του εξωτερικού και ότι δεν θα έπρεπε να κριθεί ένοχη.

Οι κινεζικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει δημοσίως ποιες δραστηριότητες αποδίδονται στην Τζανγκ

«Είναι η δεύτερη φορά που η Τζανγκ Ζαν αντιμετωπίζει δίκη με αβάσιμες κατηγορίες, που δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά μια κραυγαλέα πράξη δίωξης για τη δημοσιογραφική της δουλειά», δήλωσε η Μπε Λι Γι, διευθύντρια Ασίας-Ειρηνικού της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων, με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Οι κινεζικές αρχές πρέπει να βάλουν τέλος στην αυθαίρετη κράτησή της, να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες και να την απελευθερώσουν αμέσως».

Η Κίνα διαθέτει τη μεγαλύτερη φυλακή δημοσιογράφων στον κόσμο, με τουλάχιστον 124 εργαζόμενους στα ΜΜΕ πίσω από τα κάγκελα, σύμφωνα με την RSF. Η χώρα κατατάχθηκε 178η ανάμεσα σε 180 κράτη και περιοχές στην Κατάταξη Ελευθερίας του Τύπου 2025 της οργάνωσης.

Μια εβδομάδα πριν από τη νέα καταδίκη της Τζανγκ, το Ανώτατο Νομοθετικό Όργανο της Κίνας ενέκρινε νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, επιτρέποντας στους πολίτες να αναφέρουν απευθείας τέτοιες περιπτώσεις, παρακάμπτοντας την παραδοσιακή ιεραρχία της κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης:

Αμπάς: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς διαρκή ειρήνη» – Έξαλλοι οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ

Γαλλία: Ο Μπερνάρ Αρνό, ενοχλήθηκε με τον επιπλέον φόρο 2% σε δισεκατομμυριούχους – «Ακροαριστεροί ιδεολόγοι»

Στόλος για τη Γάζα: Απομακρύνθηκε από την ηγεσία η Τούνμπεργκ – Ρήξη στο εσωτερικό και αποχωρήσεις