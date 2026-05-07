ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 19:25
07.05.2026 18:02

Τελικά δεν έγινε… Κούγκι – «Πολύ λίγη η γκρίνια» είδε ο Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ

Χρήσιμη χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, αποχωρώντας και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Αφού έστειλε το μήνυμα στη συνεδρίαση ότι «κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα», μετά τα όσα ειπώθηκαν, τις ήπιες αιχμές για επιτελικό κράτος, για Κοβέσι και το «καρφί» Άδωνι σε Δένδια, ερωτηθείς για το αν υπήρξε γκρίνια, απάντησε «πολύ λίγη», προσθέτοντας με νόημα:

«Εσείς γκρίνια ψάχνετε. Είχατε προαναγγείλει πως θα γίνει Κούγκι».

Για το αν «αγαπήθηκε» τελικά το επιτελικό κράτος, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι «το επιτελικό είχε την τιμητική του, αυτό είναι το μόνο βέβαιο».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

