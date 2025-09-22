Η «μάχη» της τηλεθέασης αρχίζει για τα καλά – «Χαμός» στο prime time από σήμερα (22/9)

Επαναλήψεις από σήμερα τέλος (σχεδόν). Θα γίνεται… της κακομοίρας στα κανάλια με κορύφωση στο διάστημα ιδίως από τις 21.00 και έπειτα. Θα κάνουν την εμφάνιση τους τα πρώτο επεισόδια των σειρών μυθοπλασίας της σεζόν νοηματοδοτώντας την αδυσώπητη «μάχη» στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, την χρονική περίοδο εκείνη δηλαδή κατά την οποία καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση τηλεθεατών μπροστά στις τηλεοράσεις τους.

Στον «πόλεμο» της τηλεθέασης θα «ριχτούν» το απόγευμα και μέχρι τις 21:00 τα γνωστά τηλεπαιχνίδια και άλλες ψυχαγωγικές εκπομπές: «Ρουκ Ζουκ», «5×5» (του ΑΝΤ1 αμφότερα), «Cash or Trash», «Ο τρόχος της τύχης» (του Star και τα δύο) και «The Cash», «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» (και τα δύο του Mega), «Deal» (Alpha).

Στις 21.00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη… ομοβροντία σειρών της νέας σεζόν: Θα προβληθούν τα πρώτα επεισόδια των σειρών «Grand Hotel» (ΑΝΤ1) με υπότιτλο «Όλα τα μυστικά μένουν εδώ» σηματοδοτώντας τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» (Alpha) με διπλό επεισόδιο.

Την ίδια ώρα θα μεταδοθεί νέο επεισόδιο του πέμπτου κύκλου της σειράς «Η γη της ελιάς» (Mega) που είχε πρεμιέρα χθες με διπλό επεισόδιο. Στο καπάκι (22.30) θα βγει στον αέρα το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Γιατί ρε πατέρα» (ANT1).

Εν τω μεταξύ, από τις 20:30 η ΕΡΤ1 θα «πυροβολεί» με τα επεισόδια των νέων προτάσεων της «Ηλέκτρα» (3ος κύκλος), «Το παιδί» και «Καλά θα πάει κι αυτό» οι μεταδόσεις επεισοδίων των οποίων άρχισαν από την προηγούμενη εβδομάδα.

Τις επόμενες ημέρες η ένταση θα κλιμακωθεί με τις πρεμιέρες των σειρών «Porto leone: Στη γειτονία με τα κόκκινα φανάρια» (Alpha), «Σέρρες» β’ κύκλος (ΑΝΤ1), «Να με λες μαμά» (Alpha), «Απαραίτητο φως» ΕΡΤ1.

Συνολικά τα κανάλια, κρατικά και ιδιωτικά, θα καλύψουν την τηλεοπτική σεζόν 2025-2026 με 18 νέες σειρές μυθοπλασίας ανάμεσα τους και οι «Οι αθώοι», «Hotel ΕΛVIRA» (Mega), «Σούπερ ήρωες» (ΑΝτ1), «Θάλασσες μας χώρισαν» και «Από ήλιο σε ήλιο» (ΕΡΤ1) «Να μ αγαπάς» (Alpha), «Τότε και τώρα» «ΣΚΑΪ», 11 ακόμη με νέους κύκλους επεισοδίων «Το σόι σου», «Η γη της ελιάς», «Σέρρες», «Άγιος έρωτας», «Grand Hotel», «Ηλέκτρα», «Ο γιατρός», «Το δίχτυ», «Έχω παιδιά», «IQ 160», «Παιχνίδια εκδίκησης – Τελευταία πράξη» και στα προσεχώς είναι οι σειρές «Η μεγάλη χίμαιρα» (ΕΡΤ1 ή ERTFLIX), «Αύριο» (ERTFLIX), «Κάμπινγκ» και «Στο παρά πέντε – 20 χρόνια μετά» (Mega), «Μπαμπά σ΄αγαπώ» (Alpha), «Το τελευταίο νησί», «Ελευθέριος Βενιζέλος – η ζωή ενός ηγέτη», «TV land» (ΕΡΤ1).

