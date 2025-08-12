search
12.08.2025 12:50

ΑΝΤ1: Ο… κακός χαμός στον νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς «Παιχνίδια εκδίκησης»

Ο νέος κύκλος επεισοδίων του κοινωνικού θρίλερ «Παιχνίδια εκδίκησης» του ΑΝΤ1 αποτελεί την «τελευταία πράξη» του δράματος των ηρώων καθώς κρύβει τη μεγάλη ανατροπή.

Οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού παλεύουν πλέον με τις συνέπειες των πράξεών τους. Οι ρόλοι αντιστρέφονται. Εκείνοι που κάποτε πόνεσαν, τώρα εκδικούνται. Εκείνοι που εξαπάτησαν, τώρα γίνονται θύματα των ίδιων τους των επιλογών.

Η νέα σεζόν φέρνει αποκαλύψεις που θα ταράξουν τις ισορροπίες, μυστικά που θάφτηκαν και έρχονται τώρα στην επιφάνεια, σχέσεις που διαλύονται και άλλες που γεννιούνται μέσα από τις στάχτες τους, προϊδεάζει ο σταθμός.

Φυσικά κέντρο όλων η Μαρίνα (Μαριλίτα Λαμπροπούλου), η γυναίκα που αγάπησε και προδόθηκε. Αν και πληγωμένη εμφανίζεται στην εξέλιξη της ιστορίας πιο δυνατή από ότι στο παρελθόν.

Μόνον που δεν θα αναζητήσει εξηγήσεις αλλά θέλει τη δικαίωση και θα την «κυνηγήσει» καθώς δεν έχει τίποτα να χάσει.

Το καστ των συντελεστών άθικτο αποτελείται από τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκο Κουρή, Μελίνα Κόντη, Λαέρτη Μαλκότση, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλη Ευταξόπουλο, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρη Πολυχρόνη, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελο Ανδριόπουλο, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρο  Σαρηπανίδη, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέα Φερεντίνο, Δημήτρη Λούσκο.

