«Μπαλάκι» οι ευθύνες για τη διαρροή των email των αποδήμων – «Εμπιστεύτηκα λάθος άνθρωπο», κατέθεσε η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου

«Μπαλάκι» έκαναν τις ευθύνες για την διαρροή των eimail των αποδήμων τα τέσσερα στελέχη της ΝΔ που κάθονται στο εδώλιο των κατηγορουμένων.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας: «Ούτε πρόσβαση είχα, ούτε κατέβασα κανένα αρχείο, ούτε έστειλα». Ο κατηγορούμενος πρόσθεσε ότι πληροφορήθηκε την υπόθεση από τα ΜΜΕ και ότι του ζητήθηκε η παραίτησή του «για την εκτόνωση του κλίματος».

Από την πλευρά του, ο Μένιος Κορομηλάς, πρώην γραμματέας Αυτοδιοίκησης της ΝΔ επέμεινε ότι ενήργησε κατόπιν εντολής του κ. Σταυριανουδάκη. «Μου είπε: “Θα σου στείλει ένας δικός μου ένα αρχείο, προώθησέ το στον κ. Θεοδωρόπουλο”», είπε αρνούμενος παρά τις ερωτήσεις που δέχθηκε ότι άνοιξε ποτέ το περιεχόμενο του αρχείου.

Στην απολογία του ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων της ΝΔ χαρακτήρισε εαυτόν ως «Ιφιγένεια εν Αυλίδι». Υποστήριξε ότι δέχθηκε πιέσεις να μην αποκαλύψει τον ρόλο του κ. Κορομηλά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θυσιάστηκα απλά, κανιβαλίστηκα». Παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που έστειλε το αρχείο στην κ. Ασημακοπούλου, υποστηρίζοντας όμως ότι πίστευε πως επρόκειτο για αρχείο που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των αποδήμων σχετικά με την επιστολική ψήφο.

Η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στην απολογία της, υποστήριξε ότι θεωρούσε πως το αρχείο προερχόταν νόμιμα από κομματικές λίστες και όχι από εκλογικούς καταλόγους. «Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο το αρχείο», επανέλαβε πολλές φορές, ενώ σημείωσε: «Έκανα λάθος εκτίμηση και εμπιστεύτηκα τον λάθος άνθρωπο». Απαντώντας στις κατηγορίες, τόνισε: «Δεν χάκαρα το υπουργείο. Τα πήρα από τον γενικό γραμματέα Αποδήμων μετά από επικοινωνία με το κόμμα μου».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου, οπότε αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας για την ενοχή ή μη των τεσσάρων κατηγορουμένων .

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