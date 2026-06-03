Έσκασε η «βόμβα»: Εποχή Σπανούλη κι επίσημα στον Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια – Το βίντεο της ΚΑΕ

Επίσημη είναι πλέον η συμφωνία του Άρη Betsson με τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Έλληνα προπονητή για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι συζητήσεις των διοικούντων της ΚΑΕ με τον Σπανούλη για τη μεταξύ τους δέσμευση, βρίσκονταν νωρίτερα στην τελική ευθεία και είχαν μείνει να διευθετηθούν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Σπανούλη φέρεται να διαδραμάτισαν το σημαντικά αυξημένο μπάτζετ της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στη διοίκηση και του κουμπάρου του, Νίκου Ζήση, στη θέση του General Manager.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το τριετές συμβόλαιο του 44χρονου προπονητή θα είναι με απολαβές 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο V-Span, υπενθυμίζεται πως είχε αποχωρήσει πριν από μερικούς μήνες από τη Μονακό λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε το γαλλικό κλαμπ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο, γεννηθείς στις 7 Αυγούστου του 1982, Βασίλης Σπανούλης είναι προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Ξεκίνησε την αγωνιστική σταδιοδρομία του στη Λάρισα και το 2003 μεταγράφηκε στο Μαρούσι, όπου έμεινε έως το 2005. Τη σεζόν 2005-06 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, πριν κάνει το βήμα για το ΝΒΑ και τους Houston Rockets.

Το καλοκαίρι του 2007 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε έως το 2010. Εκείνη τη χρονιά έκανε τη μετάβαση στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε έως το τέλος της καριέρας του, το 2021.

Η προπονητική καριέρα του

Ο νέος προπονητής του ΑΡΗ Betsson ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του το 2022 στο Περιστέρι, όπου έμεινε για δύο σεζόν, οδηγώντας την ομάδα στο Final 4 του Basketball Champions League, το 2024 και κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου κόουτς της σεζόν.

Τον Νοέμβριο του 2024 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Monaco, την οποία οδήγησε στο Final 4 και τον τελικό της Euroleague. Από τη γαλλική ομάδα αποχώρησε τον Μάρτιο του 2026. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών της Ελλάδας από τον Οκτώβριο του 2023. Υπό την καθοδήγησή του, τι αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2009, στο Ευρωμπάσκετ του 2025 όπου κατέλαβε την 3η θέση».

Το επιτελείο του

Στο πλευρό του Έλληνα προπονητή θα είναι ο Κώστας Χαραλαμπίδης και ο Ηλίας Καντζούρης. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης ήταν βοηθός του Βασίλη Σπανούλη τόσο στο Περιστέρι, όσο και στη Μονακό, ενώ συνεργάζονται και στην Εθνική ομάδα, ενώ ο Ηλίας Καντζούρης ήταν στο πλευρό του Kill Bill και στη Μονακό. Πρόκειται για έναν πολύπειρο τεχνικό, ο οποίος έχει βρεθεί ως πρώτος προπονητής στον Ηρακλή (2020), τον Κολοσσό (2020-22), την ΑΕΚ (2022-23), τη Λιμόζ (2023-24) και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (2024).

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