Ποιο Champions League; Η γυναικεία ομάδα που πήρε το Ασιατικό τρόπαιο δάκρυσε μόνο όταν… είδε τον Κιμ (video)

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Εχουμε δει αμέτρητες περιπτώσεις αθλητών να δακρύζουν ή να ξεσπούν σε κλάματα μετά την κατάκτηση ενός τίτλου ή ενός μεταλλίου.
Η γυναικεία ομάδα Ναεγκογιάνγκ FC από την Βόρεια Κορέα είναι σκληροτράχηλη. Πανηγύρισε, αλλά δεν κύλησε ούτε ένα δάκρυ. Μέχρι που… εμφανίστηκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Εκεί δεν κρατήθηκαν. Μόνο η χειραψία μαζί του, τις έκανε να ξεσπάσουν σε κλάματα, ενώ πολλές χοροπηδούσαν και χειροκροτούσαν από την χαρά τους, σε μια στιγμή… έκστασης, που την έζησαν απλά με πανηγυρισμούς (εκτός του προπονητή τους που ήταν ο μόνος που έκλαψε) όταν σήκωναν το τρόπαιο κερδίζοντας στον τελικό του Champions League γυναικών στην Ασία, την ομάδα της Τόκιο Βέρντι Μπελέζα με 1-0.
«Μπορεί η κατάκτηση του τίτλου να τις έκανε εθνικές ηρωίδες για τη Βόρεια Κορέα, αλλά ήταν η συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας τους που τους έφερε δάκρυα στα μάτια» σχολίασαν χαρακτηριστικά τα αμερικανικά ΜΜΕ που προέβαλαν το στιγμιότυπο.
北朝鮮女子サッカーのクラブチーム「ネゴヒャン（私の故郷）女子蹴球団」は日本を破り「アジア・チャンピオンズリーグ」（ACL）で初優勝した。…— ヴィズマーラ恵子🇮🇹 (@vismoglie) June 2, 2026
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