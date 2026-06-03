Το στατιστικό έκπληξη του Μουντιάλ: Ένας στους 4 ποδοσφαιριστές έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα από αυτή που θα αγωνιστεί

Ένα πολύ ιδιαίτερο στατιστικό προκύπτει από τα -συμπληρωμένα πλέον- ρόστερ των 48 ομάδων που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου.

Δημοσιογράφος από το Εκουαδόρ έβαλε κάτω όλα τα βιογραφικά των ποδοσφαιριστών που θα βρίσκονται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά και διαπίστωσε ότι σχεδόν το 1/4 των παικτών δεν θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην οποία γεννήθηκε.

Συνολικά 1.248 αναμένεται να βρεθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, από τους οποίους οι 289 (23,2%) θαφέρουν στο στήθος το εθνόσημο άλλου κράτους από αυτό που γεννήθηκαν.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 16,5% και ήταν στο προηγούμενο Μουντιάλ…

Το πλέον εντυπωσιακό είναι πως μία εθνική ομάδα, αυτή του Κουρασάο, έχει μόνο έναν παίκτη που γεννήθηκε εκεί, αφού οι άλλοι 25 έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία.

Ακολουθούν η Γαλλία, ηΑλγερία, το Λ.Δ. Κονγκό, η Αϊτή, η Τυνησία, η Σενεγάλη και η Ακτή Ελεφαντοστού.

Los 289 jugadores que no representarán a su país de nacimiento en el Mundial pic.twitter.com/mkeTIrL0n9 — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 2, 2026

Συνολικά, 40 από τις 48 ομάδες που μετέχουν στον θεσμό έχουν έστω έναν παίκτη που γεννήθηκε σε άλλη χώρα, με την έρευνα του ρεπόρτερ του Telemundo.

Οι μόνες χώρες που θα πάνε στο Μουντιάλ με ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί όλοι εντός συνόρων, είναι οι: Κολομβία, Παναμάς, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Σουηδία, Αυστρία και Τσεχία.

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