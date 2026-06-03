Μπάσκετ: «Βόμβα» από τον Άρη, συμφώνησε με τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του Άρη, μετά τη συμφωνία της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ με τον ομοσπονδιακό προπονητή.

Οι συζητήσεις των διοικούντων της ΚΑΕ με τον Σπανούλη για τη μεταξύ τους δέσμευση, όπως αναφέρεται από τους «κιτρινόμαυρους», βρίσκονται στην τελική ευθεία και απομένει να διευθετηθούν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν από την επισημοποίηση της συνεργασίας τους.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Σπανούλη φέρεται να διαδραμάτισαν το σημαντικά αυξημένο μπάτζετ της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στη διοίκηση και του κουμπάρου του, Νίκου Ζήση, στη θέση του General Manager.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται την Πέμπτη και πληροφορίες αναφέρουν πως το συμβόλαιο του 44χρονου προπονητή θα είναι τριετές με απολαβές 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο V-Span, υπενθυμίζεται πως είχε αποχωρήσει πριν από μερικούς μήνες από τη Μονακό λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε το γαλλικό κλαμπ.

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