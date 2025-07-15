search
ΣΚΑΪ: Τσουβέλας-Χαραλαμπούδη ετοιμάζονται για εκπομπή, με φόρα από το Youtube, τα social media και την stand-up κωμωδία (video)

TSOYVELAS_XARALAMPOYDI_1507_1920-1080_new
credit: NDP Photo Agency

Το γκελ που έχουν στο πλατύ κοινό και ιδίως σε νέους, οι επιδραστικοί Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη, θέλει να αξιοποιήσει, απ’ ότι φαίνεται, ο ΣΚΑΪ για να δημιουργήσει περιεχόμενο εκπομπής κοινωνικής σάτιρας στο πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής περιόδου.

Οι οξυδερκείς κωμικοί -αν δεν αλλάξει κάτι- αναμένεται να αποτελέσουν δίδυμο -η «χημεία» τους άλλωστε είναι δοκιμασμένη στα κλιπάκια που ανεβάζουν στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης-  προκειμένου να στήνουν σκετσάκια με τα οποία θα διακωμωδούν αντιλήψεις, συμπεριφορές, σχέσεις, παρουσιάζοντας τες στην υπερβολή τους, όπως πολύ καλά ξέρουν να σκαρώνουν, δείχνοντας την εξέλιξη των πραγμάτων με συγκριτική παράθεση καταστάσεων ανάμεσα στο σήμερα και στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν.

Εξ ου και ο τίτλος της εκπομπής «Τότε και τώρα», αν στο μεταξύ δεν σημειωθεί διαφοροποίηση σε όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα.

