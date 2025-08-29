search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 09:57
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 09:01

ANT1: Τα παρασκήνια από τις «Σέρρες- β’ κύκλος» που δεν «έγραψαν» ούτε οι κάμερες

29.08.2025 09:01
serres new

Τα καλύτερα είναι συνήθως όσα συμβαίνουν στα γυρίσματα σειρών (και ταινιών, προφανώς) και «κόβονται» στο μοντάζ, απλώς διότι είναι εκτός σεναρίου. Ένα σαρδάμ. Ένα ευτράπελο.

Τα παρασκήνια, εν ολίγοις. Κάποια- και δεν είναι λίγα- συμβαίνουν ακόμα και όταν έχει σβήσει το κόκκινο ledακι- ένδειξη εγγραφής, στην τηλεοπτική κάμερα.

Οι «Σέρρες» των Καπουτζίδη – Πατρώνη όσο, κατά τεκμήριο, τέλειες κι αν είναι, τελειότερα ήταν όσα συνέβησαν στη διάρκεια των γυρισμάτων και δεν αποτελέσουν υλικό για τα νέα επεισόδια της σειράς.

Λίγο πριν «τρέξει» το πλάνο και ακουστούν οι ατάκες, υπήρξαν στιγμές που δεν γράφτηκαν στο σενάριο ή δεν αποτυπώθηκαν από την κάμερα και ευτυχώς κάποιος τις «αιχμαλώτισε» σε μια φωτογραφία.

Πρόβες που «μούσκεψαν τη φανέλα», αυτοσχεδιασμοί που πυροδότησαν νευρικά γέλια, κινήσεις που «έκοβαν» στη μέση τη σκηνή, βλέμματα που σήμαιναν «το έχω».

Και βεβαίως, μικρές, αθώες συνομωσίες μεταξύ σεναριογράφου, σκηνοθέτη και συνεργατών. Ο φωτογραφικός φακός, ακροβολισμένος, αγρυπνούσε.

Στις «Σέρρες» πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής
Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου

Διαβάστε επίσης

AppleTv+: Ο Τζον Μάλκοβιτς με πρωταγωνιστικό ρόλο στον β’ κυκλο του «Badmonkey»,πλάι στον Βινς Βον

ΣΚΑΪ: Ενέδωσε στο infotainment τελικά και «κατεβάζει» ψυχαγωγικο-ενημερωτική εκπομπή τα Σαββατοκύριακα

Να είναι ειλικρινείς οι δημοσιογράφοι ζητά η κοινή γνώμη – δείκτης – των ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rachel_makri_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ραχήλ Μακρή: Τα νύχια, η… ταξικότητα της ομορφιάς και ο… Κυριάκος Μητσοτάκης

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Kαρδίτσα: Δύο ακόμη κρούσματα της ευλογιάς των προβάτων

stallone_ipolito
ΣΙΝΕΜΑ

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Rocky» γίνεται ταινία – Στον ρόλο του Sylvester Stallone ο… ολόιδιος Anthony Ippolito (photos/video)

gerapetritis_fidan_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνοτουρκικά: Νέες προκλήσεις από Φιντάν και άμεση αντίδραση από την Αθήνα

podosfaira_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδόσφαιρο: Μεγάλη βραδιά για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Σήμερα η κλήρωση για Europa και Conference

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 09:55
rachel_makri_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ραχήλ Μακρή: Τα νύχια, η… ταξικότητα της ομορφιάς και ο… Κυριάκος Μητσοτάκης

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Kαρδίτσα: Δύο ακόμη κρούσματα της ευλογιάς των προβάτων

stallone_ipolito
ΣΙΝΕΜΑ

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Rocky» γίνεται ταινία – Στον ρόλο του Sylvester Stallone ο… ολόιδιος Anthony Ippolito (photos/video)

1 / 3