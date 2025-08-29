ANT1: Τα παρασκήνια από τις «Σέρρες- β’ κύκλος» που δεν «έγραψαν» ούτε οι κάμερες

Τα καλύτερα είναι συνήθως όσα συμβαίνουν στα γυρίσματα σειρών (και ταινιών, προφανώς) και «κόβονται» στο μοντάζ, απλώς διότι είναι εκτός σεναρίου. Ένα σαρδάμ. Ένα ευτράπελο.

Τα παρασκήνια, εν ολίγοις. Κάποια- και δεν είναι λίγα- συμβαίνουν ακόμα και όταν έχει σβήσει το κόκκινο ledακι- ένδειξη εγγραφής, στην τηλεοπτική κάμερα.

Οι «Σέρρες» των Καπουτζίδη – Πατρώνη όσο, κατά τεκμήριο, τέλειες κι αν είναι, τελειότερα ήταν όσα συνέβησαν στη διάρκεια των γυρισμάτων και δεν αποτελέσουν υλικό για τα νέα επεισόδια της σειράς.

Λίγο πριν «τρέξει» το πλάνο και ακουστούν οι ατάκες, υπήρξαν στιγμές που δεν γράφτηκαν στο σενάριο ή δεν αποτυπώθηκαν από την κάμερα και ευτυχώς κάποιος τις «αιχμαλώτισε» σε μια φωτογραφία.

Πρόβες που «μούσκεψαν τη φανέλα», αυτοσχεδιασμοί που πυροδότησαν νευρικά γέλια, κινήσεις που «έκοβαν» στη μέση τη σκηνή, βλέμματα που σήμαιναν «το έχω».

Και βεβαίως, μικρές, αθώες συνομωσίες μεταξύ σεναριογράφου, σκηνοθέτη και συνεργατών. Ο φωτογραφικός φακός, ακροβολισμένος, αγρυπνούσε.

Στις «Σέρρες» πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής

Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου

