ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

Με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων της, η Εφημερίδα των Συντακτών, αφήνοντας πίσω της αβεβαιότητες επιβίωσης και βιωσιμότητας, ετοιμάζεται για τη μετάβαση της στη νέα εποχή με επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια διατηρώντας την ανεξαρτησία της.

Νωρίτερα το μεσημέρι η συνέλευση των εργαζόμενων-μετόχων της εφημερίδας ενέκρινε το προσύμφωνο με το επιχειρηματικό σχήμα του Δημήτρη Μελισσανίδη, το οποίο φροντίζει την ανεξαρτησία της εφημερίδας, των θέσεων εργασίας, την κάλυψη των μη καταβληθέντων δεδουλευμένων (σχεδόν πέντε μηνών) και μια σειρά άλλων αιτημάτων της ΕΦ.ΣΥΝ..

Σε πρώτη φάση η εφημερίδα, έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, θα ενισχυθεί με 3,5 εκατ. ευρώ ενώ στην επόμενη διετία θα επενδυθεί περίπου 1,5 εκατ. ευρώ ακόμα. Με το συνολικό ποσό των περίπου πέντε εκατ. ευρώ η εταιρεία συμφερόντων Μελισσανίδη θα αποκτήσει το 51% των μετοχών.

Θα ακολουθήσει δεύτερη αναπτυξιακή φάση με ορίζοντα τριετίας και στην ολοκλήρωση της στην εταιρεία θα έχει περάσει ένα ακόμη ποσοστό 41% των μετοχών της ΕΦ.ΣΥΝ..

Στο τέλος της τριετίας το ύψος της επένδυσης θα έχει ανέλθει στα περίπου οκτώ εκατ. ευρώ, όπως προβλέπει το προσύμφωνο.

Στο πλαίσιο του ντιλ υπάρχει πρόβλεψη για να αναπροσαρμογή μισθών του προσωπικού της εφημερίδας σε ποσοστό 15% και θα γίνει σε δύο χρονικές στιγμές και δόσεις. Εντός του 2026 προβλέπεται να γίνει αύξηση 7,5% και εντός του 2027 ακόμα μία, ισοδύναμη της πρώτης.

Η διευθυντική πυραμίδα της ΕΦ.ΣΥΝ. δεν θα έχει μεταβολές, ωστόσο η πλευρά Μελισσανίδη θα έχει την πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο του νέου εταιρικού σχήματος του δημοσιογραφικού οργανισμού.

Με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα η έδρα της ΕΦ.ΣΥΝ. θα εξακολουθήσει να είναι το κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη στην «καρδιά» της Αθήνας, που κάποτε ήταν δημοσιογραφική πιάτσα, καθώς μέχρι τώρα «ουδέποτε τέθηκε έστω και σε επίπεδο συζήτησης θέμα μετακόμισης της εφημερίδας κάπου αλλού», αναφέρουν άνθρωποι κοντά στην εφημερίδα που είναι σε θέση να γνωρίζουν.

