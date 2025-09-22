ΗΠΑ: Στο στόχαστρο η ενημέρωση από την κυβέρνηση Τραμπ – Το Πεντάγωνο εφαρμόζει… προληπτικη λογοκρισία, στον «αέρα» οι ξένοι δημοσιογράφοι

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ζητάει πλέον από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να εγκρίνει το ίδιο τη δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας το αφορά, διαβαθμισμένης ή μη, διότι διαφορετικά θα χάνουν την πρόσβασή τους στο Πεντάγωνο.

Aυτοί οι νέοι περιορισμοί, οι οποίων γνωστοποιήθηκαν με υπόμνημα από το Πεντάγωνο την Παρασκευή, έγιναν γρήγορα αντικείμενο επικρίσεων από δημοσιογραφικούς οργανισμούς και από δημοσιογραφικές ενώσεις.

Ακολουθούν ορισμένες από τις δηλώσεις τους:

REUTERS

«Ανησυχούμε εντονότατα για τους πρόσφατα ανακοινωθέντες περιορισμούς που επέβαλε το Πεντάγωνο στη δημοσιογραφική κάλυψη. Ένας ελεύθερος και ανεξάρτητος Τύπος είναι απαραίτητος για την αμερικανική δημοκρατία διασφαλίζοντας διαφάνεια και λογοδοσία. Η όποια προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να περιορίσει τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να καλύπτουν την ειδησειογραφία υπονομεύει την προστασία που παρέχει η Πρώτη Τροπολογία (του Συντάγματος των ΗΠΑ) και περιορίζει την ελεύθερη ροή των πληροφοριών που είναι κρίσιμη για τον ενημερωμένο δημόσιο διάλογο. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην κάλυψη (ειδήσεων που αφορούν) το Πεντάγωνο με έναν αμερόληπτο, ακριβή και ανεξάρτητο τρόπο, ο οποίος συνάδει με τις Αρχές του Οργανισμού Thomson Reuters», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Reuters.

NEW YORK TIMES

«Το να ζητάς από τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους να υποκύψουν σε τέτοιου είδους περιορισμούς βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την προστασία που παρέχει το Σύνταγμα για έναν ελεύθερο Τύπο σε μια δημοκρατία και (συνιστά) μια συνεχιζόμενη προσπάθεια να καταπνίξεις το δικαίωμα του κοινού να καταλάβει τι κάνει η κυβέρνησή του. Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα σε μια ανησυχητική τάση περιορισμού της πρόσβασης σε ό,τι κάνει ο στρατός με έξοδα του φορολογούμενου. Οι δημοσιογράφοι μας θα συνεχίσουν να μεταδίδουν τα γεγονότα εις βάθος και αντικειμενικά», δήλωσε εκπρόσωπος της εφημερίδας New York Times.

WALL STREET JOURNAL

«Είμαστε σφόδρα ενοχλημένοι από αυτή την εξέλιξη και από αυτό που σηματοδοτεί. Αξιολογούμε επί του παρόντος τον αντίκτυπό της στο δημοσιογραφικό μας δυναμικό», είπε εκπρόσωπος της Wall Street Journal.

WASHINGTON POST

«Το Σύνταγμα προστατεύει το δικαίωμα της δημοσιογραφικής κάλυψης των ενεργειών δημοκρατικά εκλεγμένων και διορισμένων κυβερνητικών αξιωματούχων. Όποια απόπειρα της κυβέρνησης να ελέγξει τα μηνύματα και να περιορίσει την πρόσβαση είναι αντίθετη προς την Πρώτη Τροπολογία και ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Η Washington Post θα συνεχίσει να επιδιώκει την ακριβή και δίκαιη δημοσιογραφική κάλυψη με γνώμωνα αυτό το συμφέρον», σχολίασε ο Ματ Μάρεϊ, εκτελεστικός διευθυντής της εφημερίδας.

Το αβέβαιο μέλλον των ξένων δημοσιογράφων

Αλλαγές στις βίζες των δημοσιογράφων, λιγότερο ή περισσότερο συγκαλυμμένες απειλές σε βαρός τους από κάποιους φίλους του Ντόναλντ Τραμπ: ο ξένος Τύπος στις Ηνωμένες Πολιτείες δέχεται πιέσεις.

«Από πού είστε;», ρώτησε την Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος έναν δημοσιογράφο που τον ρωτούσε για την ανάμιξή του στις οικονομικές υποθέσεις της οικογένειάς του.

Πληροφορούμενος ότι ο δημοσιογράφος είναι Αυστραλός, ο Ντόναλντ Τραμπ τον επιπλήττει έντονα: «Κάνετε πολύ κακό στην Αυστραλία (…). Ο ηγέτης σας θα έρθει να με δει πολύ σύντομα. Θα του μιλήσω για εσάς. Δεν μου αρέσει καθόλου ο τόνος σας».

Ο διάλογος αυτός σχολιάσθηκε πολύ, αν και εν γένει, «όταν ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον ενός δημοσιογράφου, είτε είναι ξένος είτε αμερικανός, δεν έχει σημασία», διαβεβαιώνει ο ανταποκριτής ενός μέσου ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον, ο οποίος ζητάει να μην κατονομασθεί.

Περισσότερο από τις προεδρικές επιθέσεις, αυτό που τον ανησυχεί είναι το σχέδιο του προέδρου να μειώσει σε 240 ημέρες, αντί για πέντε χρόνια που ίσχυε ως τώρα, την αρχική διάρκεια της βίζας που χορηγείται στους αντιπροσώπους ξένων μέσων ενημέρωσης – με ακόμα πιο σύντομη διάρκεια 90 ημερών για τους κινέζους δημοσιογράφους.

Περίπου 100 διεθνή ΜΜΕ και δημοσιογραφικοί οργανισμοί υπογράμμισαν σε ανοικτή επιστολή τους πως αυτό «θα περιορίσει την ποσότητα και την ποιότητα της κάλυψης» της αμερικανικής επικαιρότητας.

«Εφιάλτης»

«Θα ήταν ένας εφιάλτης», λέει ο προαναφερόμενος δημοσιογράφος.

«Πώς να νοικιάσεις ένα κατάλυμα, να πάρεις άδεια οδήγησης, να βάλεις το παιδί σου στο σχολείο με μια βίζα 240 ημερών;», αναρωτιέται υπογραμμίζοντας επίσης ότι χρειάζεται «χρόνος για να διαμορφώσεις ένα δίκτυο πηγών» και να κατανοήσεις τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στον Λευκό Οίκο αρέσουν μόνο οι δημοσιογράφοι, απ’ όπου κι αν προέρχονται, οι οποίοι αποδέχονται τις θέσεις του ή αυτολογοκρίνονται αρκετά ώστε να εξομαλύνουν αυτό που συμβαίνει», εξηγεί ένας άλλος δημοσιογράφος, ανταποκριτής ευρωπαϊκού μέσου ενημέρωσης.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με πολλούς ξένους δημοσιογράφους για το άρθρο αυτό. Λίγοι απάντησαν και όσοι δέχθηκαν να μιλήσουν το έκαναν με την προϋπόθεση ότι δεν θα κατονομασθούν.

Η συντομότερη διάρκεια της βίζας «δημιουργεί τις συνθήκες για ένα σύστημα λογοκρισίας, στο πλαίσιο του οποίου η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να εξαργυρώνει την πρόσβαση με αντάλλαγμα την υπακοή», εκφράζει την ανησυχία της σε ανακοίνωση η Κάθριν Γιάκομπσεν, εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων.

«Η ελευθερία του Τύπου δεν σταματά στα σύνορα. Εξαρτάται από ανταποκριτές που μπορούν να εργάζονται εδώ χωρίς να φοβούνται ότι ο καιρός τους είναι μετρημένος», διαμαρτύρεται από την πλευρά του στο X ο πρόεδρος της δημοσιογραφικής ένωσης National Press Club, Μάικ Μπαλσάμο.

«Ταραξίες»

Αυτή η δημοσιογραφική ένωση, που έχει την έδρα της στην Ουάσινγκτον, επισημαίνει ότι οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να προκαλέσουν αντίποινα εναντίον αμερικανών δημοσιογράφων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Μολονότι οι ανταποκριτές που ερωτήθηκαν δεν έκαναν λόγο για ιδιαίτερη εχθρότητα εκ μέρους του ίδιου του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζουν ότι πολιτικές φυσιογνωμίες του κινήματος MAGA (Make America Great Again) δεν διστάζουν να στοχοθετήσουν ειδικά ξένους δημοσιογράφους.

Ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ, στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ που είχε διατελέσει πρεσβευτής στη Γερμανία, ζήτησε πρόσφατα μέσω του X να αρθεί η βίζα ενός δημοσιογράφου της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης ZDF.

«Δεν υπάρχει χώρος στις Ηνωμένες Πολιτείες γι’ αυτού του είδους τους ταραξίες», έγραψε επικρίνοντας μια βιντεοσκοπημένη παρέμβαση αυτού του δημοσιογράφου αφιερωμένη σ’ έναν από τους συμβούλους που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στον Λευκό Οίκο, τον Στίβεν Μίλερ.

Μετά τον θάνατο από σφαίρα του Τσάρλι Κερκ, φίλου του αμερικανού προέδρου, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας είχε προειδοποιήσει όλους τους ξένους που «χειροκροτούν, προσπαθούν να εκλογικεύσουν ή αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα» αυτή τη δολοφονία.

Ακροδεξιά

«Μη διστάσετε να μου επισημάνετε τέτοια σχόλια», συμβούλευσε μέσω του X ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου.

Η επιστροφή στην εξουσία του ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου δεν ήταν κακή είδηση για όλα τα ξένα ΜΜΕ. Ορισμένα, που είναι γνωστό ότι προωθούν στις χώρες τους ιδέες παρόμοιες με αυτές του Ντόναλντ Τραμπ, είναι ευπρόσδεκτα στον Λευκό Οίκο.

Παράδειγμα, ο βρετανικός τηλεοπτικός σταθμός GB News, στους αστέρες του οποίου περιλαμβάνεται ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Reform UK, που έγινε πρόσφατα δεκτός στο Οβάλ Γραφείο.

Μια δημοσιογράφος του GB News προσκλήθηκε να ταξιδέψει με το αμερικανικό προεδρικό αεροπλάνο, όπου οι θέσεις είναι σπάνιες, όσο και περιζήτητες, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όταν ο πρόεδρος εμφανίσθηκε στο χώρο των δημοσιογράφων μέσα στο αεροπλάνο, τον διαβεβαίωσε ότι οι τηλεθεατές του καναλιού της θα ήθελαν να τον δούν να «αλλάζει θέσεις» με τον πρωθυπουργό των Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

