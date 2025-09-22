search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

22.09.2025 09:02

Ισπανία και Γαλλία σε «πορτοκαλί συναγερμό» για καταιγίδες και πλημμύρες – Νεκρός στην Καταλονία

22.09.2025 09:02
plimmires new

Η βορειοανατολική Ισπανία και η νοτιοανατολική Γαλλία επλήγησαν από καταρρακτώδεις βροχές, που άφησαν ένα νεκρό, προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος αλλά και κατολισθήσεις. Συναγερμός για σαρωτικές πλημμύρες σήμανε σε Καταλονία και Μασσαλία.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν από ποτάμι στην πόλη Σαντ Πέρε ντε Ριουντεμπιτές κοντά στη Βαρκελώνη, ένα εκ των δύο ατόμων που επέβαιναν σε αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν και διακοπές ρεύματος σε περίπου 10.000 κατοικίες στη νοτιοανατολική Γαλλία. Στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας έγινε εκτροπή 12 πτήσεων λόγω πλημμύρας.

Αναβλήθηκαν επίσης αθλητικοί αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του ποδοσφαιρικού ντέρμπι μεταξύ Μασσαλίας και Παρί Σεν Ζερμέν που αναμενόταν να προσελκύσει σχεδόν 70.000 οπαδούς στο στάδιο Orange-Velodrome

Από το μεσημέρι είχε τεθεί σε ισχύ «πορτοκαλί συναγερμός» για καταιγίδες και πλημμύρες λόγω βροχοπτώσεων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο νομάρχης της περιοχής Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, όπου βρίσκεται η πόλη της Μασσαλίας.

«Οι βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν τα 70 έως 90 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές και τοπικά τα 120 χιλιοστά σε λίγες ώρες» προειδοποιεί η περιφερειακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Στην Ισπανία, πυροσβέστες διέσωσαν 27 άτομα που είχαν παγιδευτεί στο τελεφερίκ Sant Joan στη Μονή Μοντσεράτ βορειοδυτικά της Βαρκελώνης μετά από κατολίσθηση.

Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο της Ισπανίας, είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν λόγω της βροχής. 

Η υπηρεσία του προαστιακού σιδηροδρόμου διακόπηκε προσωρινά σε ορισμένες διαδρομές λόγω κατολισθήσεων και πτώσεων δέντρων. Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο της Ισπανίας, είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν λόγω της βροχής.

Η υπηρεσία του προαστιακού σιδηροδρόμου διακόπηκε προσωρινά σε ορισμένες διαδρομές λόγω κατολισθήσεων και πτώσεων δέντρων.

Τον Οκτώβριο, του 2024 η Ισπανία θρήνησε 225 νεκρούς από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην ανατολική επαρχία της Βαλένθια.

1 / 3