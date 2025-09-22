Παλαιστίνη: Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη μετά το «κύμα» αναγνωρίσεων – Οργή και απειλές από το Ισραήλ (videos)

Η σημερινή έναρξη της επετειακής 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σημαδεύεται από ένα κύμα αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους. Tο βράδυ, στη Νέα Υόρκη, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη Διάσκεψη με συμπροεδρεύουσες τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία για την αναγνώριση δύο κρατών.

Η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Πορτογαλία προχώρησαν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, κίνηση που προκάλεσε την οργή του Νετανιάχου αλλά και την αντίδραση των ΗΠΑ.

Πολύ σύντομα στην ίδια κίνηση θα προχωρήσουν Γαλλία και Βέλγιο και θα προστεθούν μεταξύ των 147 χωρών από τα συνολικά 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ που έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, το οποίο είχε κηρύξει μονομερώς η PLO το 1988.

Η απόφαση της Βρετανίας έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος, με δεδομένο τον μείζονα ρόλο της στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Σήμερα, για να αναβιώσουμε την ελπίδα της ειρήνης για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς και μιας λύσης των δύο Κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης», έγραψε στο X ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s September 21, 2025

Οι ΗΠΑ, όπως και αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, υποστηρίζουν τη λύση των δύο κρατών, επιμένοντας όμως ότι αυτή θα πρέπει να προκύψει ως αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Απειλές από το Τελ Αβίβ

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» διαμήνυσε σε βιντεοσκοπημένο οργσιμένοα μήνυμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε μια τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία», δήλωσε .

«Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», πρόσθεσε.

«Εδώ και χρόνια, εμπόδισα τη δημιουργία αυτού του τρομοκρατικού κράτους παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

⚡️🇮🇱BREAKING: Israeli PM Netanyahu:



"A Palestinian state will not be established. The response to the recent attempt to impose a terror state in the heart of our land will be given after my return from the US"



"I have a clear message to those leaders who recognize a Palestinian… pic.twitter.com/NFnih2pEwq September 21, 2025

Οι ακροδεξιοί ισραηλινοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησαν να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη ως απάντηση στις αναγνωρίσεις αυτές.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Μπεν Γκβιρ δήλωσε πως οι αποφάσεις αυτές είναι μια ανταμοιβή «δολοφόνων», εννοώντας τη Χαμάς.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία (…) επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», ανέφερε ακόμα ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο ίδιος ζήτησε επίσης την «πλήρη διάλυση της Παλαιστινιακής Αρχής».

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε επίσης μέσω του X πως «η μόνη απάντηση σ’ αυτό το αντιισραηλινό διάβημα είναι η προσάρτηση των εδαφών της πατρίδας του εβραϊκού λαού στην Ιουδαία-Σαμάρεια και η οριστική εγκατάλειψη της παράλογης ιδέας ενός παλαιστινιακού κράτους».

«Κύριε πρωθυπουργέ, ήρθε η στιγμή και η απόφαση είναι στα χέρια σας», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ικανοποίηση στην Παλαιστινιακή Αρχή

Η παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών Βαρσέν Αγαμπεκιάν Σαχίν καλωσόρισε τις αναγνωρίσεις. «Είναι μια κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία. Μπορεί να μη βάλει αύριο τέλος στον πόλεμο, αλλά είναι μια κίνηση προς τα εμπρός, πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομήσουμε», δήλωσε.

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η σημερινή αναγνώριση από δυτικές χώρες ενός παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η αναγνώριση» από τις χώρες αυτές «του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση, στην ελευθερία και στην ανεξαρτησία θα ανοιξει το δρόμο προς την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, επιτρέποντας στο παλαιστινιακό κράτος να ζήσει στο πλευρό του κράτους του Ισραήλ με ασφάλεια, ειρήνη και καλή συνενόηση».

