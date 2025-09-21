Αυξάνονται οι χώρες που αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης: Μετά τις Βρετανία, Καναδά, Αυστραλία και η Πορτογαλία – Η αντίδραση του Ισραήλ

Η Πορτογαλία έγινε η 4η χώρα σήμερα που αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης μετά τις Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή θέτει στο περιθώριο τη Χαμάς και προωθεί την ειρήνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας Πάουλο Ράνγκελ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην έδρα της μόνιμης αποστολής της Πορτογαλίας στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, τόνισε πως «η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι η υλοποίηση μιας θεμελιώδους, σταθερής και βασικής γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής».

«Η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τον μόνο δρόμο για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η κατάπαυση του πυρός είναι επείγουσα», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής», απαιτώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ανέφερε ωστόσο πως η αναγνώριση του κράτους δεν βάζει τέλος στην «ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα.

Ο Ράνγκελ είπε επίσης ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης «δεν εξαλείφει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα» και καταδίκασε επίσης την κατάσταση πείνας που επικρατεί εκεί, την καταστροφή και την «επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη».

Οι συντονισμένες ανακοινώσεις από τις τέσσερις χώρες έγιναν μία ημέρα πριν από την έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η οποία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους και σε μια λύση δύο κρατών. Η Σαουδική Αραβία και η Γαλλία φιλοξενούν σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, στην οποία περισσότεροι ηγέτες πρόκειται να αναγνωρίσουν την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

Καναδάς, Βρετανία και Αυστραλία αναγνώρισαν την Παλαιστίνη

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρουμε τη σύμπραξή μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κάρνεϊ.

Η Αυστραλία αναγνώρισε επίσης σήμερα επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Η Αυστραλία αναγνωρίζει την Παλαιστίνη μαζί με τον Καναδά και τη Βρετανία στο πλαίσιο μας προσπάθειας για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών, η οποία αρχίζει με μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί, αναφέρει ο Αλμπανέζι στη δήλωση που εξέδωσε από κοινού με την αυστραλή υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ.

Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει ρόλο στην Παλαιστίνη, προστίθεται στη δήλωση.

Η Βρετανία «αναγνωρίζει επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν σήμερα ένα παλαιστινιακό κράτος, σε μια κίνηση η οποία προκλήθηκε από την απογοήτευση για τον πόλεμο στη Γάζα και έχει στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, αλλά αναμένεται επίσης να εξοργίσει το Ισραήλ και τον βασικό σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με την απόφασή τους, οι τρεις αυτές χώρες συντάχθηκαν με περίπου 140 άλλες, οι οποίες υποστηρίζουν επίσης τη φιλοδοξία των Παλαιστινίων να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη πατρίδα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη.

Η απόφαση της Βρετανίας έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος, με δεδομένο τον μείζονα ρόλο της στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Σήμερα, για να αναβιώσουμε την ελπίδα της ειρήνης για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς και μιας λύσης των δύο Κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης», έγραψε στο X ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Η αντίδραση του Ισραήλ στις αναγνωρίσεις

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να προκαλεί με τη στάση του καθώς όχι μόνο αμφισβήτησε την δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες μέλη του ΟΗΕ όπως η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς, αλλά… απείλησε λέγοντας να… ξεχάσουν το ενδεχόμενο ενός κράτους της Παλαιστίνης.

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» είπε σε διάγγελμά του.

«Εχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας πως η «απάντηση» στην κίνηση αυτή τν δυτικών κρατών, θα δοθεί με την επιστροφή του από τις ΗΠΑ όπου θα… συμβουλευτεί τον Τραμπ για τα επόμενα βήματα.

Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα επεκτείνει τον εβραϊκό εποικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αντιδρώντας στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες.

«Εδώ και χρόνια, εμπόδισα τη δημιουργία αυτού του τρομοκρατικού κράτους παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Διπλασιάσαμε τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σ.σ.) και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο», πρόσθεσε.

⚡️🇮🇱BREAKING: Israeli PM Netanyahu:



"A Palestinian state will not be established. The response to the recent attempt to impose a terror state in the heart of our land will be given after my return from the US"



"I have a clear message to those leaders who recognize a Palestinian… pic.twitter.com/NFnih2pEwq — Suppressed News. (@SuppressedNws1) September 21, 2025

Υπουργείο Εξωτερικών Ισραήλ: Απορρίπτουμε την μονομερή δήλωση αναγνώρισης»

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση ότι απορρίπτει τη «μονομερή» δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες.

«Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τη μονομερή δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους που έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες», τονίζει το υπουργείο. «Η δήλωση αυτή δεν ευνοεί την ειρήνη, αντίθετα, αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και υπονομεύει τις προοπτικές επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης στο μέλλον», προσθέτει καταγγέλλοντας «μια ανταμοιβή για τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα».

«Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί κανένα αποσπασματικό ή φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να δεχτεί ευπρόσβλητα σύνορα», δηλώνει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η απόφαση αυτή αντιβαίνει σε κάθε λογική διαπραγμάτευσης και αναζήτησης συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών και θα απομακρύνει περαιτέρω την πολυπόθητη ειρήνη», συνεχίζει.

«Εάν οι χώρες που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση θέλουν πράγματι να σταθεροποιήσουν την περιοχή, πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην άσκηση πίεσης στη Χαμάς ώστε να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους και να καταθέσει τα όπλα της», υπογραμμίζει το υπουργείο.

Οι ακροδεξιοί ισραηλινοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησαν να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη ως απάντηση στις αναγνωρίσεις αυτές.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Μπεν Γκβιρ δήλωσε πως οι σημερινές αποφάσεις της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας είναι μια ανταμοιβή «δολοφόνων» – μια αναφορά στην ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, η επίθεση της οποίας στο Ισραήλ, τον Οκτώβριο του 2023, προκάλεσε τον πόλεμο. Η επίθεση αυτή είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους ενώ 251 είχαν συλληφθεί όμηροι και μεταφερθεί στη Γάζα.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία (…) επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», ανέφερε ακόμα ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο ίδιος ζήτησε επίσης την «πλήρη διάλυση της Παλαιστινιακής Αρχής».

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε επίσης μέσω του X πως «η μόνη απάντηση σ’ αυτό το αντιισραηλινό διάβημα είναι η προσάρτηση των εδαφών της πατρίδας του εβραϊκού λαού στην Ιουδαία-Σαμάρεια και η οριστική εγκατάλειψη της παράλογης ιδέας ενός παλαιστινιακού κράτους».

«Κύριε πρωθυπουργέ, ήρθε η στιγμή και η απόφαση είναι στα χέρια σας», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Παλαιστινιακή Αρχή καλωσορίζει τις αναγνωρίσεις

Η παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών Βαρσέν Αγαμπεκιάν Σαχίν καλωσόρισε τις αναγνωρίσεις.

«Είναι μια κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία. Μπορεί να μη βάλει αύριο τέλος στον πόλεμο, αλλά είναι μια κίνηση προς τα εμπρός, πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομήσουμε», δήλωσε.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η σημερινή αναγνώριση από δυτικές χώρες ενός παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η αναγνώριση» από τις χώρες αυτές «του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση, στην ελευθερία και στην ανεξαρτησία θα ανοιξει το δρόμο προς την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, επιτρέποντας στο παλαιστινιακό κράτος να ζήσει στο πλευρό του κράτους του Ισραήλ με ασφάλεια, ειρήνη και καλή συνενόηση».

