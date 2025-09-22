search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 08:22
ΚΟΣΜΟΣ

22.09.2025 07:58

«Για τον Τσάρλι»: Τραμπ και Μασκ ξαναβρέθηκαν στην κηδεία του Κερκ (Video)

22.09.2025 07:58
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο… πρώην «προεδρικός κολλητός» και επιχειρηματίας, Έλον Μασκ, βρέθηκαν ξανά μαζί, μετά την αποχώρηση του δευτέρου από την κυβέρνηση, στην κηδεία του ακροδεξιού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ συναντήθηκε με τον Τραμπ σε μια ιδιωτική σουίτα στο στάδιο όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή, ανταλλάσσοντας χειραψία και έχοντας μια φιλική συνομιλία με τον πρόεδρο. Αυτή ήταν η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση τους μετά τη ρήξη τους το Μάιο, όταν ο Μασκ αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής του «Υπουργείου» Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Λευκού Οίκου, ασκώντας σφοδρή κριτική στο διαβόητο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ.

Η παρουσία των δύο ανδρών μαζί στη σουίτα και η φιλική ατμόσφαιρα της συνάντησής τους, ενισχύθηκε από την ανάρτηση του Μασκ στα κοινωνικά δίκτυα, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Τραμπ και τη λεζάντα «Για τον Τσάρλι». Αυτή η κίνηση προσφέρει έναν τόνο συμβολικής επανασύνδεσης, καθώς οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί στενά κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της προεδρίας Τραμπ, ειδικά στην εκστρατεία και την πολιτική στρατηγική.

Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το γραφείο Rapid Response του Λευκού Οίκου ανέβασε στα social media βίντεο από τη συνάντηση των δύο ανδρών, δίνοντας πιο επίσημο τόνο στο περιστατικό και, ως εκ τούτου, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με ενδεχόμενη επανασύνδεσή τους και νέα συνεργασία τους. Προς το παρόν, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αν και ο Μασκ δύσκολα θα εγκαταλείψει στην παρούσα φάση τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του.

