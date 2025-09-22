Ο Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον δολοφονημένο ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ – «Συγχωρώ τον άνδρα που πυροβόλησε τον σύζυγό μου», είπε η Έρικα Κερκ (Videos/Photos)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέτισε χθες Κυριακή φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ – «έναν γίγαντα της γενιάς του», όπως είπε χαρακτηριστικά – κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης τελετής σε κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου σε ηλικία μόλις 31 ετών.

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο 31χρονος Κερκ μπήκε στο στόχαστρο επειδή υπερασπιζόταν «την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τον Θεό και τη χώρα του».

LIVE NOW: Building A Legacy, Remembering Charlie Kirk https://t.co/AAuFzwObpi — Turning Point USA (@TPUSA) September 21, 2025

«Ο Τσάρλι δολοφονήθηκε επειδή εξέφρασε τις ίδιες ιδέες στις οποίες σχεδόν όλοι σε αυτόν τον χώρο και στα περισσότερα άλλα μέρη της χώρας μας πίστευαν βαθιά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ προσπάθησε να αξιοποιήσει την οργή μετά τη δολοφονία του Κερκ σε μια καταστολή των αριστερών ομάδων που κατηγορεί ότι υποδαυλίζουν βία εναντίον των συντηρητικών.

Violence comes largely from the left. You don't hear that from too many people, do you? pic.twitter.com/rP1nLCMhOn — Clash Report (@clashreport) September 21, 2025

Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους… Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρηγόρησε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έγειρε το κεφάλι της στην αγκαλιά του Aμερικανού προέδρου.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Εμβληματική μορφή του δεξιού κινήματος MAGA («Make America Great Again»), ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.

Έρικα Κερκ: Συγχωρώ τον άνδρα που πυροβόλησε τον σύζυγό μου

Σε μια συγκινητική ομιλία, η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, απέτισε φόρο τιμής στη ζωή του εκλιπόντος συζύγου της, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε να κρατήσει ζωντανό το κίνημά του.

Η Κερκ είπε ότι συγχωρεί τον άνδρα που φέρεται να πυροβόλησε και σκότωσε τον σύζυγό της, λαμβάνοντας όρθια χειροκροτήματα από το πλήθος.

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Erika Kirk says she forgives the man who killed her husband.pic.twitter.com/qykvvaXYMB — Clash Report (@clashreport) September 21, 2025

Περιέγραψε το σοκ και την αγωνία που ένιωσε βλέποντας τον σύζυγό της στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονία του συζύγου της, αλλά είπε επίσης ότι ένιωσε μια συντριπτική αίσθηση παρηγοριάς γνωρίζοντας ότι δεν υπέφερε.

Η Κερκ είπε ότι ο σύζυγός της «πέθανε με ημιτελή δουλειά, αλλά όχι με ημιτελείς υποθέσεις», δηλώνοντας ότι ο μεγαλύτερος σκοπός του ήταν οι προσπάθειές του να αναβιώσει την αμερικανική οικογένεια υπό συντηρητικές χριστιανικές αξίες.

Χιλιάδες πενθούντες στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

Χιλιάδες πενθούντες συγκεντρώθηκαν στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα για την επιμνημόσυνη δέηση του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ντυμένοι στα κόκκινα, λευκά και μπλε, πέρασαν τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να αποτίσουν φόρο τιμής στον 31χρονο ιδρυτή του Turning Point USA, ο οποίος σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Live εικόνα:

Στην τελετή το «παρών» έδωσαν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, καθώς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Αντιπροεδρο και τη σύζυγό του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ, Έρικα, στο βήμα ανέβηκαν και μίλησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Το στάδιο, χωρητικότητας 63.000 θέσεων, είχε διακοσμηθεί με αμερικανικές σημαίες και γιγαντοοθόνες που προβάλλουν φωτογραφίες του Κερκ, ενώ χριστιανική ροκ μουσική συνόδευε την τελετή. Σε κοντινή απόσταση είχε δημιουργηθεί χώρος υπερχείλισης για το πλήθος.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να της αποδίδει την υψηλότερη βαθμίδα προστασίας, αντίστοιχη με αυτή μεγάλων εθνικών γεγονότων.

