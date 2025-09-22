search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 08:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 08:01

Κυβερνοεπίθεση: Παραμένουν τα προβλήματα στα αεροδρόμια, ελπίδες για αποκατάσταση μέσα στην ημέρα

22.09.2025 08:01
Untitled design

Μερικά από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έδωσαν μάχη χθες για να επιστρέψουν στην ομαλή λειτουργία τους χωρίς ωστόσο να τα έχουν καταφέρει ακόμα, μετά από την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκαν στα αυτόματα συστήματα καταχώρησης / εγγραφής των επιβατών (check-in), με τις Βρυξέλλες να ζητούν από τις αεροπορικές εταιρίες να προχωρήσουν σε ακύρωση του 50% των προγραμματισμένων για σήμερα αναχωρήσεων αεροσκαφών εξαιτίας των προβλημάτων που επιμένουν.

Χάκερς την Παρασκευή στοχοποίησαν την Collins Aerospace που διαχειρίζεται τα συστήματα check in, ιδιοκτησίας της RTX, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο (που έχει τη μεγαλύτερη επιβατική διακίνηση στην Ευρώπη) του αεροδρομίου του Βερολίνου, αλλά και του αεροδρομίου των Βρυξελλών.

Οι επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ουρές, ακυρώσεις και καθυστερήσεις το Σάββατο.

Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν σημαντικά χθες στο Βερολίνο και στο Χίθροου, σύμφωνα με αξιωματούχους, αλλά και σχετικά δεδομένα, ενώ οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων συνεχίζονταν.

Σε μία ανακοίνωσή της, σήμερα το πρωί η Collins ανέφερε ότι συνεργάζεται με τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και με αεροπορικές εταιρίες που είναι πελάτες της και βρίσκεται στα τελευταία στάδια των ολοκλήρωσης των αναβαθμίσεων που απαιτούνται για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των συστημάτων.

Διαβάστε επίσης

Νέο ακροδεξιό λογύδριο της Τζόρτζια Μελόνι για τη δολοφονία Κερκ: «Απειλούμαστε αλλά δεν φοβόμαστε»

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: «Απορρίπτουμε τη μονομερή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες»

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Να ακυρωθούν οι μισές πτήσεις και τη Δευτέρα ζήτησαν οι Βρυξέλλες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eydap_new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Προχωρά σε νέα μέτρα για ενίσχυση υδροδοτικού δικτύου Αττικής, γεωτρήσεις και προληπτικές υποδομές

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 29,3% η ΝΔ, το 20% πιθανώς να ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα

cake_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου

crimea
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από επιδρομή ουκρανικών drones στην Κριμαία – 16 τραυματίες

METRO2
BUSINESS

Μετρό και Τραμ Αθηνών εισέρχονται σε νέα εποχή: Επενδύσεις, αναβαθμίσεις, ασφάλεια και 24ωρη λειτουργία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 08:20
eydap_new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Προχωρά σε νέα μέτρα για ενίσχυση υδροδοτικού δικτύου Αττικής, γεωτρήσεις και προληπτικές υποδομές

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 29,3% η ΝΔ, το 20% πιθανώς να ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα

cake_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου

1 / 3