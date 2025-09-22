search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 10:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 08:12

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από επιδρομή ουκρανικών drones στην Κριμαία – 16 τραυματίες

22.09.2025 08:12
crimea
φωτογραφία αρχέιου

Επίθεση με drones εξαπέλυσαν χθες (21/9) οι ουκρανικές δυνάμεις στην Κριμαία, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους 16 να τραυματίζονται.

«Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν εξαιτίας επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στην περιοχή του Φάρου, έγραψε στην πλατφόρμα Telegram ο Σεργκέι Ακσιόνοφ, επικεφαλής της διορισμένης από τη Μόσχα τοπικής κυβέρνησης, συμπληρώνοντας ότι ένα σανατόριο και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε μια «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων».

«Γύρω στις 19:30 σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος», ανέφερε η ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ρωσία είχε ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.

Διαβάστε επίσης:

Κυβερνοεπίθεση: Παραμένουν τα προβλήματα στα αεροδρόμια, ελπίδες για αποκατάσταση μέσα στην ημέρα

«Για τον Τσάρλι»: Τραμπ και Μασκ ξαναβρέθηκαν στην κηδεία του Κερκ (Video)

Φιλιππίνες – Χονγκ Κονγκ: Συναγερμός για τον «τυφώνα της δεκαετίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
appletv_podcast_new
MEDIA

Apple TV+: Τζουντ Λο, Τζάστιν Θερού και Άντριου Γκάρφιλντ σε σειρά που «ξεπήδησε» από podcast

marios salmas new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κινητικότητα δεξιά της ΝΔ: Ο Μάριος Σαλμάς και πρώην βουλευτές ετοιμάζουν κόμμα αν δεν προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς

trapeza
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή (26/9)

tom-holland-new
LIFESTYLE

Tom Holland: Στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρό ατύχημα στα γυρίσματα του «Spider-Man»

lastixa-aytokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η τεχνητή νοημοσύνη «φτιάχνει» και λάστιχα αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 10:16
appletv_podcast_new
MEDIA

Apple TV+: Τζουντ Λο, Τζάστιν Θερού και Άντριου Γκάρφιλντ σε σειρά που «ξεπήδησε» από podcast

marios salmas new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κινητικότητα δεξιά της ΝΔ: Ο Μάριος Σαλμάς και πρώην βουλευτές ετοιμάζουν κόμμα αν δεν προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς

trapeza
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή (26/9)

1 / 3