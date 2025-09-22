Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από επιδρομή ουκρανικών drones στην Κριμαία – 16 τραυματίες

Επίθεση με drones εξαπέλυσαν χθες (21/9) οι ουκρανικές δυνάμεις στην Κριμαία, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους 16 να τραυματίζονται.

«Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν εξαιτίας επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στην περιοχή του Φάρου, έγραψε στην πλατφόρμα Telegram ο Σεργκέι Ακσιόνοφ, επικεφαλής της διορισμένης από τη Μόσχα τοπικής κυβέρνησης, συμπληρώνοντας ότι ένα σανατόριο και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε μια «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων».

«Γύρω στις 19:30 σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος», ανέφερε η ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ρωσία είχε ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.

Διαβάστε επίσης:

Κυβερνοεπίθεση: Παραμένουν τα προβλήματα στα αεροδρόμια, ελπίδες για αποκατάσταση μέσα στην ημέρα

«Για τον Τσάρλι»: Τραμπ και Μασκ ξαναβρέθηκαν στην κηδεία του Κερκ (Video)

Φιλιππίνες – Χονγκ Κονγκ: Συναγερμός για τον «τυφώνα της δεκαετίας»