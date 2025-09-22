Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Συνεδριάζει εκτάκτως για τoυς ισχυρισμούς της Εσθονίας περί ρωσικών παραβιάσεων

Το πρωί της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου (10 π.μ. τοπική ώρα, 5 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας), το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως με αφορμή την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας και με την υποστήριξη της Ελλάδας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Σλοβενίας.

Το αίτημα υποστήριξαν επίσης και όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στην Έκτακτη Συνεδρίαση ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Εσθονία με επιστολή της προς το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 20 Σεπτεμβρίου (S/2025/594), στην οποία ζητούσε τη διεξαγωγή της Έκτακτης Συνεδρίασης εν μέσω Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου ανέφερε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της στις 19 Σεπτεμβρίου και παρέμειναν σε αυτόν πάνω από τη Βαλτική για 12 λεπτά.

Σύμφωνα με την Εσθονία, οι Ρώσοι πιλότοι αναγνώρισαν, αλλά αγνόησαν τις κλήσεις δύο Ιταλών πιλότων σε αεροσκάφη F-35, που είχαν απογειωθεί από την αποστολή Εναέριας Επιτήρησης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ από τη βάση Άμαρι στην Εσθονία, πριν τελικά συνοδευτούν εκτός εναέριου χώρου από τα F-35. Στην ίδια επιστολή η Εσθονία ανέφερε ότι η Ρωσία είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της τέσσερις φορές φέτος, αλλά χαρακτήρισε το περιστατικό της 19ης Σεπτεμβρίου «επικίνδυνη κλιμάκωση», καθώς τα μαχητικά εισήλθαν 10 χλμ. πάνω από την ηπειρωτικό χώρα και έφθασαν σε απόσταση λεπτών από το Ταλίν, την πρωτεύουσα της χώρας.

Η Ρωσία διέψευσε την παραβίαση, ισχυριζόμενη ότι τα αεροσκάφη της πετούσαν πάνω από διεθνή ύδατα με προορισμό τον θύλακα του Καλίνινγκραντ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ενημερώσει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική, Μίροσλαβ Γέντζα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό (μετά την Πολωνία στις 12 Σεπτεμβρίου) σε λιγότερο από δύο εβδομάδες για το οποίο το Συμβούλιο συγκαλείται σχετικά με παραβίαση κυριαρχίας κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι Πολωνία και Εσθονία έχουν ζητήσει από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της συμμαχίας, το οποίο προβλέπει ότι «τα μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους όποτε, κατά την άποψη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη». Θεωρητικά, η διαδικασία αυτή αποτελεί προθάλαμο για το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, περί συλλογικής άμυνας, ωστόσο, προς το παρόν και παρά κάποιες φωνές που μιλούν περί του αντιθέτου, η συμμαχία δεν δείχνει διάθεση να προχωρήσει σε σύγκρουση με τη Ρωσία.

