Τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο, με τον Τουσκ και τους ηγέτες των «προθύμων» να βρίσκουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τη Ρωσία για μια «εσκεμμένη ενέργεια» αφού πρώτα μιλούσαν για… επίθεση.

Αρκετά drones καταρρίφθηκαν. Κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά η στέγη ενός σπιτιού στο Wyryki στην περιοχή του Lublin υπέστη ζημιές. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η εισαγγελία του Lublin ανέφερε ότι δεν ήταν σαφές εάν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή ένα θραύσμα του είχε χτυπήσει την στέγη.

Η πολωνική «Rzeczpospolita» αποκαλύπτει ότι ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από πολωνικό F-16, είχε δυσλειτουργικό σύστημα καθοδήγησης. Ευτυχώς, δεν οπλίστηκε και δεν εξερράγη επειδή ενεργοποιήθηκαν οι συσκευές ασφαλείας του πυροκροτητή, σύμφωνα με μια πηγή της «Rzeczpospolita».

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο πύραυλος ήταν που «προσγειώθηκε» στην στέγη του σπιτιού και όχι κάποιο drone, γκρεμίζοντας το αφήγημα ΕΕ-ΝΑΤΟ περί ρωσικών επιθέσεων, που οδήγησε σε ρεσιτάλ πολεμικής υστερίας την Ευρώπη. Είχε μήκος περίπου 3 μέτρα και ζύγιζε πάνω από 150 κιλά. Η «Rzeczpospolita» αναφέρει ότι οι ειδικοί εξετάζουν τα ευρήμτα, αλλά «διαβαθμίζουν τις πληροφορίες».

«Άνοιξα την τηλεόραση και όλες οι ειδήσεις αφορούσαν την πτήση του drone. Λίγο αργότερα, άκουσα ένα αεροπλάνο να πετάει από πάνω… και ξαφνικά ακούστηκε ένας κρότος, μια λάμπα έπεσε από την οροφή του σαλονιού στον κάτω όροφο», περιέγραψε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Tomasz Wesołowski, ιδιοκτήτης του κατεστραμμένου σπιτιού. «Έτρεξα έξω στην αυλή και είδα ότι ολόκληρη η στέγη ήταν κομματιασμένη, όλα καταστράφηκαν», πρόσθεσε.

Η σύζυγος του Wesolowski, Alicja, είπε ότι έτρεξε κι αυτή έξω και είδε ένα «αεροπλάνο» από πάνω της. Αναρωτήθηκε αν ήταν βομβαρδισμός ή αν κάποιος θα άρχιζε να πυροβολεί εναντίον της.

Πόσο εκτιμήθηκε η ζημιά; Ο δήμαρχος του Wyryków, Bernard Błaszczuk, σύμφωνα με την «Rzeczpospolita», δήλωσε ότι το προκαταρκτικό κόστος επισκευής του κατεστραμμένου σπιτιού εκτιμήθηκε σε 50.000 ζλότι.

