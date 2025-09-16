Το Ισραήλ χτύπησε στρατιωτικές υποδομές των Χούθι στην Υεμένη

O ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε στρατιωτικές υποδομές των Χούθι της Υεμένης.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξέδωσε εντολή εκκένωσης την Τρίτη για το λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

«Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί τις επόμενες ώρες στην περιοχή, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που διεξάγει εκεί το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι», προειδοποίησε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن



⭕️سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك



⭕️من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى… pic.twitter.com/6SM7uKPRxy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2025

«Για την ασφάλειά σας, καλούμε όλους όσους βρίσκονται στο λιμάνι της Χοντέιντα και τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα εκεί να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή», είπε, προσθέτοντας ότι «όποιος παραμείνει στην περιοχή εκθέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».

Σε νέα ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε πως ο στρατός «συνεχίζει να επιτίθεται σε στρατιωτικές υποδομές που χρησιμοποιεί το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στην Υεμένη και πως εξαπέλυσε πριν από λίγο αεροπορικές επιδρομές που στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές του των Χούθι στο λιμάνι της Χοντάιντα στην Υεμένη.

«Το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι χρησιμοποιεί το λιμάνι της Χοντάιντα για τη μεταφορά πολεμικών μέσων που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς και τα οποία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του», τονίζει ο ίδιος χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επανειλημμένων επιθέσεων που διεξάγει το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι εναντίον του κράτους του Ισραήλ, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων εδάφους-εδάφους προς το κράτος του Ισραήλ.

Το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι δρα με την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση του Ιράν για να στοχεύσει το Ισραήλ και τους συμμάχους του, εκμεταλλευόμενο τον θαλάσσιο χώρο για τη διεξαγωγή επιθέσεων και τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον εμπορικών και φορτηγών πλοίων στον διεθνή θαλάσσιο χώρο.

Ο Στρατός θα συνεχίσει να δρα ενάντια στις επανειλημμένες επιθέσεις του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι εναντίον του Ισραήλ και θα παραμείνει αποφασισμένος να συνεχίσει να ενεργεί με δύναμη για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής κατά των πολιτών του Ισραήλ, ανεξαρτήτως απόστασης»

