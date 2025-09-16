Ο IDF λέει ότι θα χτυπήσει το λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη – Εξέδωσε εντολής εκκένωσης

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σήμερα εξέδωσε εντολή εκκένωσης του λιμανιού της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, της Χοντέιντα, και ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

«Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί τις επόμενες ώρες στην περιοχή, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που διεξάγει εκεί το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι», προειδοποίησε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن



⭕️سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك



⭕️من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى… pic.twitter.com/6SM7uKPRxy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2025

«Για την ασφάλειά σας, καλούμε όλους όσους βρίσκονται στο λιμάνι της Χοντέιντα και τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα εκεί να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή», είπε, προσθέτοντας ότι «όποιος παραμείνει στην περιοχή εκθέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».

