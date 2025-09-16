search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 17:54
ΚΟΣΜΟΣ

16.09.2025 15:32

Ο IDF λέει ότι θα χτυπήσει το λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη – Εξέδωσε εντολής εκκένωσης

16.09.2025 15:32
hodeida-israel

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σήμερα εξέδωσε εντολή εκκένωσης του λιμανιού της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, της Χοντέιντα, και ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

«Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί τις επόμενες ώρες στην περιοχή, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που διεξάγει εκεί το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι», προειδοποίησε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Για την ασφάλειά σας, καλούμε όλους όσους βρίσκονται στο λιμάνι της Χοντέιντα και τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα εκεί να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή», είπε, προσθέτοντας ότι «όποιος παραμείνει στην περιοχή εκθέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».

