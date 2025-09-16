search
16.09.2025 13:18

Παρίσι: Σε… καταριανά χέρια ένα στα πέντε ακίνητα στα περίφημα Ηλύσια Πεδία (Photos)

16.09.2025 13:18
Champs-Élysées-2

Θεωρείται ως ένας από τους ομορφότερους δρόμους στον κόσμο. Φιλοξενεί τα πιο ακριβά καταστήματα, εστιατόρια και ξενοδοχεία στην «Πόλη του Φωτός». Είναι το επίκεντρο της μόδας, αλλά και των παρελάσεων. Και ένα στα πέντε ακίνητά του έχει περάσει στα χέρια Καταριανών.

Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων (Champs Élysées) στο Παρίσι δεν είναι πια γαλλική. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η γαλλική εφημερίδα Le Monde, το 20% των ακινήτων που βρίσκονται στην – κατά πολλούς – «ωραιότερη λεωφόρο του κόσμου» ανήκει στο Κατάρ, ή καλύτερα σε οικογένειες και επενδυτικά κεφάλαια με προέλευση το Κατάρ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις διακρατικές συμφωνίες που υπέγραψαν κατά τη δεκαετία του 1990 η Γαλλία και το Κατάρ και οι οποίες προέβλεπαν φορολογικά και άλλα κίνητρα για τους πολίτες του Κατάρ που θα ήθελαν να αγοράσουν ακίνητα στην Γαλλία, ενώ σημαντική είναι επίσης η παρουσία αγοραστών ακινήτων από άλλες χώρες, αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εφημερίδας οι προσόψεις των καταστημάτων, που βρίσκονται επί της λεωφόρου και ανήκουν σε πολίτες του Κατάρ, είναι τουλάχιστον 390 μέτρα, από τα 1.300 μέτρα που είναι οι προσόψεις του συνόλου των κτηρίων της λεωφόρου.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η εκτίναξη των τιμών των ακινήτων της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων και η σταδιακή συρρίκνωση του αριθμού των ατόμων που κατοικούν στην περιοχή. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το μηνιαίο κόστος ενοικίασης ενός καταστήματος επί της λεωφόρου κυμαίνεται ανάμεσα στα 1.000 και τα 1.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Τα Ηλύσια Πεδία το 1974

Ενώ σε ό,τι αφορά τους μόνιμους κατοίκους έχουν μειωθεί κατά 50% την τελευταία πεντηκονταετία. Η εφημερίδα επισημαίνει επίσης ότι το 36% των διαμερισμάτων πέριξ της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων είναι κενά και ανήκουν σε ξένους που συνηθίζουν να επισκέπτονται το Παρίσι λίγες μέρες τον χρόνο.

