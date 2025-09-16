search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 15:46
ΚΟΣΜΟΣ

16.09.2025 13:19

Έκρηξη στη Βηρυτό: Συνελήφθη στη Σόφια ο ιδιοκτήτης του πλοίου που μετέφερε το νιτρικό αμμώνιο

Ο ιδιοκτήτης του πλοίου που μετέφερε νιτρικό αμμώνιο και εμπλέκεται στην καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020, συνελήφθη από τις αρχές στη Σόφια.

Ο 48χρονος Ιγκόρ Γκρετσούσκιν, ρωσικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος Κύπρου, παρουσιάζεται από τις λιβανικές αρχές ως ο ιδιοκτήτης του «Rhosus», του πλοίου που μετέφερε τους τόνους νιτρικού αμμωνίου που προκάλεσαν την καταστροφική έκρηξη.

Στις 5 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε ένα ταξίδι από τη Πάφο στην Σόφια κι εκεί βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ, συνελήφθη.

Από την συγκλονιστική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, είχαν σκοτωθεί πάνω από 200 άνθρωποι, ενώ χιλιάδες έμειναν άστεγοι.

