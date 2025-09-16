Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει ότι προχωρεί προς το κέντρο της πόλης – Δεκάδες οι νεκροί άμαχοι, παραιτημένοι οι κάτοικοι, θύελλα στην Ιερουσαλήμ για τους ομήρους (Video)

Με τη φράση «ξεκίνησε η καταστροφή της τρομοκρατικής υποδομής στη Γάζα», ο Ισραηλινός στρατός, παρά τη διεθνή κατακραυγή και τον χαρακτηρισμό του ΟΗΕ ως «γενοκτονία» των όσων συμβαίνουν στον θύλακα, συνεχίζει το έργο της ισοπέδωσης της πόλης της Γάζας, προκαλώντας δεκάδες θύματα ως τώρα.

Τουλάχιστον σαράντα ένας είναι οι νεκροί από την επιχείρηση του Ισραήλ που άρχισε το πρωί της Τρίτης, και δεκάδες οι τραυματίες, με γυναίκες και παιδιά να βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων. «Βρισκόμαστε στο πρώτο βήμα των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ενώ αξιωματούχοι του διαβεβαιώνουν ότι η επιχείρηση θα κρατήσει όσο χρειαστεί μέχρι να εξοντωθεί η Χαμάς από την περιοχή. Ισχυρίζονται, δε, ότι περίπου 2.000 με 3.000 μέλη της Χαμάς βρίσκονται ακόμη στην πόλη της Γάζας και ότι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των στρατιωτών στην πόλη θα γίνει σταδιακά, καθώς οι χερσαίες δυνάμεις προχωρούν ήδη προς το κέντρο της.

⭕️ IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II



In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment.



Its aim… pic.twitter.com/dJBpd7wq1x — Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025

Απειλή θανάτου σε ολόκληρη τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι στρατιωτικές μονάδες – αποτελούμενες από στρατιώτες και εφέδρους – «επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζα» στο πλαίσιο της αποκαλούμενης «Επιχείρησης Άρματα του Γεδεών II». Επίσης, ανέφερε ότι διαθέτει μονάδες που επιχειρούν «στη ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων» με το Ισραήλ και στις περιοχές Ράφα και Χαν Γιούνις της Γάζας. Την περασμένη εβδομάδα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε «περισσότερους από 850 τρομοκρατικούς στόχους και εκατοντάδες τρομοκράτες στην πόλη της Γάζας», προσέθεσε ο IDF.

Παλαιστίνιοι δήλωσαν στο BBC ότι αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω όλα τους τα υπάρχοντα, καθώς η περιοχή βιώνει τη μεγαλύτερη μαζική εκτόπιση από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας τον περασμένο μήνα. Το Ισραήλ έχει ορίσει τον παραλιακό δρόμο αλ-Ρασίντ ως τη μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή για τους πολίτες που επιθυμούν να διαφύγουν. Κάποιοι έχουν καταφύγει στη μετακίνηση από τη μια γειτονιά στην άλλη, ή ακόμα και από τον ένα δρόμο στον άλλο, αναζητώντας ασφάλεια, ενώ κάποιοι πιστεύουν πλέον ότι η απειλή θανάτου είναι η ίδια σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Διεθνείς πιέσεις στο Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, η Downing Street αναφέρει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες του Κατάρ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Γαλλίας και του Καναδά τη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, συζήτησαν την «απαράδεκτη επίθεση» του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα την περασμένη εβδομάδα και συμφώνησαν να «διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους» για να τερματίσουν τον κύκλο βίας στην περιοχή.

Οι ηγέτες συζήτησαν την «απαράδεκτη κατάσταση στη Γάζα» και δήλωσαν ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει την επίγεια επίθεσή του και να επιτρέψει αμέσως την άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της κατάπαυσης του πυρός και της απελευθέρωσης των ομήρων», πρόσθεσαν. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αργότερα αυτό το μήνα, οπότε το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και ο Καναδάς έχουν δηλώσει ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, αντέδρασε στην επίγεια επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, λέγοντας ότι «είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η σφαγή πρέπει να σταματήσει» και καταδικάζοντας την επίθεση ως «απολύτως και εντελώς απαράδεκτη». «Όλος ο κόσμος φωνάζει για ειρήνη. Οι Παλαιστίνιοι, οι Ισραηλινοί φωνάζουν για ειρήνη. Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό, και αυτό που βλέπουμε είναι μια περαιτέρω κλιμάκωση που είναι απολύτως και εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Διαδήλωση έξω από το σπίτι του Νετανιάχου

Εν τω μεταξύ, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων έθεσε εαυτόν σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» μετά την έναρξη της ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα, στήνοντας καταυλισμό έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Η απόφαση ακολουθεί τη χθεσινή αυθόρμητη συγκέντρωση συγγενών ομήρων έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, μόλις έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε η επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας.

«Μετά τις αναφορές για είσοδο αρμάτων μάχης και μαζικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, οι οικογένειες των ομήρων, τρομοκρατημένες για την τύχη των αγαπημένων τους, συγκεντρώθηκαν αργά τη νύχτα στην οδό Άζα, φωνάζοντας για τη διάσωσή τους», αναφέρει το Φόρουμ, που εκπροσωπεί τους περισσότερους συγγενείς. Οι οικογένειες εκφράζουν την αγωνία τους ότι η επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας θα θέσει σε θανάσιμο κίνδυνο τους ομήρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 48 όμηροι παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Γάζα, εκ των οποίων περίπου 20 θεωρείται ότι βρίσκονται ακόμα εν ζωή.

Το Φόρουμ τονίζει ότι η συγκέντρωση «θα παραμείνει εκεί έως ότου ο Νετανιάχου ακούσει και υλοποιήσει τη βούληση του λαού — την άμεση επιστροφή όλων των ομήρων και το τέλος του πολέμου». Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι κάθε βράδυ στις 7:30 μ.μ. θα πραγματοποιούνται διαδηλώσεις.

