Τσιμτσιλή για Πύρρο Δήμα: «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα – Πράξη ήθους και αξιοπρέπειας» (Video)

Στην απόφαση του Πύρρου Δήμα να δημοπρατήσει την Ολυμπιακή δάδα στο Cash or Trash αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μια απόφαση που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με μια μεγάλη μερίδα του κοινού να κατηγορεί τον χρυσό Ολυμπιονίκη για «ξεπούλημα», τη στιγμή που αιχμηρή ήταν και η ανακοίνωση της ΕΟΕ κάνοντας λόγο για «εμπορευματοποίηση που αντίκειται στα ιδανικά του ολυμπιακού κινήματος».

Η παρουσιάστρια του Happy Day υπερασπίστηκε τον Πύρρο Δήμα, υποστηρίζοντας ότι εφόσον ο σκοπός ήταν ιερός, πρόκειται για μια πράξη ήθους και αξιοπρέπειας.

«Υπάρχει το ρητό ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δεν στέρησε τη δάδα από το Ολυμπιακό Μουσείο, ούτε την ξεπούλησε για προσωπικό του όφελος. Στήριξε έναν ιερό σκοπό και για μένα αυτό είναι μια πράξη ήθους και αξιοπρέπειας» είπε αρχικά, επισημαίνοντας ότι αν δεν υπήρχε φιλανθρωπικός χαρακτήρας, η ίδια θα ήταν η πρώτη που θα καταδίκαζε μια τέτοια ενέργεια.

«Εδώ δεν έγινε εμπορευματοποίηση, δεν υπήρξε κονταροχτύπημα. Ήταν μια πράξη που αποσκοπεί στο να στηρίξει έναν καλό σκοπό» τόνισε.

Η απάντηση του Πύρρου Δήμα

Με μια ανάρτησή του στο facebook, ο Πύρρος Δήμας δίνει τη δική του απάντηση, επισημαίνοντας ότι νιώθει μεγάλη χαρά που μπόρεσε να συνεισφέρει για έναν ιερό σκοπό, καθώς «τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη δάδα θα πάνε στα Παιδικά Χωριά SOS για να βοηθήσουν παιδιά που έχουν ανάγκη».

«Νιώθω μεγάλη χαρά που συμμετείχα στην πρώτη εκπομπή του Cash or Trash για τη νέα σεζόν στο Star και είχα την ευκαιρία να προσφέρω την Ολυμπιακή Δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων “Λονδίνο 2012” για έναν ξεχωριστό σκοπό. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη δάδα θα πάνε στα Παιδικά Χωριά SOS για να βοηθήσουν παιδιά που έχουν ανάγκη, εφαρμόζοντας στην πράξη τις Ολυμπιακές αξίες. Επειδή ο Ολυμπισμός δεν είναι μόνο αθλητισμός, αλλά και αρωγή και προς συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση» έγραψε.

