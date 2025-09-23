search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 12:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 10:20

Τσιμτσιλή για Πύρρο Δήμα: «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα – Πράξη ήθους και αξιοπρέπειας» (Video)

23.09.2025 10:20
pyrros-dimas-new

Στην απόφαση του Πύρρου Δήμα να δημοπρατήσει την Ολυμπιακή δάδα στο Cash or Trash αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μια απόφαση που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με μια μεγάλη μερίδα του κοινού να κατηγορεί τον χρυσό Ολυμπιονίκη για «ξεπούλημα», τη στιγμή που αιχμηρή ήταν και η ανακοίνωση της ΕΟΕ κάνοντας λόγο για «εμπορευματοποίηση που αντίκειται στα ιδανικά του ολυμπιακού κινήματος».

Η παρουσιάστρια του Happy Day υπερασπίστηκε τον Πύρρο Δήμα, υποστηρίζοντας ότι εφόσον ο σκοπός ήταν ιερός, πρόκειται για μια πράξη ήθους και αξιοπρέπειας.

«Υπάρχει το ρητό ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δεν στέρησε τη δάδα από το Ολυμπιακό Μουσείο, ούτε την ξεπούλησε για προσωπικό του όφελος. Στήριξε έναν ιερό σκοπό και για μένα αυτό είναι μια πράξη ήθους και αξιοπρέπειας» είπε αρχικά, επισημαίνοντας ότι αν δεν υπήρχε φιλανθρωπικός χαρακτήρας, η ίδια θα ήταν η πρώτη που θα καταδίκαζε μια τέτοια ενέργεια.

«Εδώ δεν έγινε εμπορευματοποίηση, δεν υπήρξε κονταροχτύπημα. Ήταν μια πράξη που αποσκοπεί στο να στηρίξει έναν καλό σκοπό» τόνισε.

Η απάντηση του Πύρρου Δήμα

Με μια ανάρτησή του στο facebook, ο Πύρρος Δήμας δίνει τη δική του απάντηση, επισημαίνοντας ότι νιώθει μεγάλη χαρά που μπόρεσε να συνεισφέρει για έναν ιερό σκοπό, καθώς «τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη δάδα θα πάνε στα Παιδικά Χωριά SOS για να βοηθήσουν παιδιά που έχουν ανάγκη».

«Νιώθω μεγάλη χαρά που συμμετείχα στην πρώτη εκπομπή του Cash or Trash για τη νέα σεζόν στο Star και είχα την ευκαιρία να προσφέρω την Ολυμπιακή Δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων “Λονδίνο 2012” για έναν ξεχωριστό σκοπό. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη δάδα θα πάνε στα Παιδικά Χωριά SOS για να βοηθήσουν παιδιά που έχουν ανάγκη, εφαρμόζοντας στην πράξη τις Ολυμπιακές αξίες. Επειδή ο Ολυμπισμός δεν είναι μόνο αθλητισμός, αλλά και αρωγή και προς συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Ανθή Βούλγαρη: «Λύγισε» στον αέρα για τον μικρό Μιχαήλ που συγκίνησε όλη την Ελλάδα (Video)

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Ενθουσίασε η σειρά στην πρεμιέρα της – Συγκλονιστική η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Η «μάχη» της τηλεθέασης αρχίζει για τα καλά – «Χαμός» στο prime time από σήμερα (22/9)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xristodoulidis kypros – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απορίας άξιο πώς η Κύπρος ταυτίζεται με τον Νετανιάχου

barack michelle new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα: Μαζί στη θαλαμηγό του Στίβεν Σπίλμπεργκ – Έφτασαν ξεχωριστά

paracetamol_2309_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Είναι ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη – Τι λέει η επιστήμη για τη σχέση της με τον αυτισμό

parastasi11-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή στο θέατρο Άνεσις

kinisi-3453
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κυκλοφοριακό χάος χωρίς τέλος στην Αττική – Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο πίσω από το τιμόνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 12:33
xristodoulidis kypros – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απορίας άξιο πώς η Κύπρος ταυτίζεται με τον Νετανιάχου

barack michelle new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα: Μαζί στη θαλαμηγό του Στίβεν Σπίλμπεργκ – Έφτασαν ξεχωριστά

paracetamol_2309_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Είναι ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη – Τι λέει η επιστήμη για τη σχέση της με τον αυτισμό

1 / 3