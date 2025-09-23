search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025
23.09.2025

Ανθή Βούλγαρη: «Λύγισε» στον αέρα για τον μικρό Μιχαήλ που συγκίνησε όλη την Ελλάδα (Video)

23.09.2025 08:54
Για την περιπέτειά του στα Βραβεία ΠΣΑΠΠ μίλησε ο Μιχαήλ Πάνου, ο μικρός που νίκησε τον καρκίνο, περνώντας το δικό του σπουδαίο μήνυμα δύναμης κι αισιοδοξίας.

Το σχετικό βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με την Ανθή Βούλγαρη να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της στο άκουσμα της δημόσιας εξομολόγησης του μικρού.

«Πολύ συγκινητικό… και πόσα παιδάκια, ρε παιδί μου, δίνουν αυτή τη μάχη. Είδα τη διαφορά, πώς ήταν το παιδάκι πέρσι και πώς ήταν φέτος. Πόσο ταλαιπωρημένο και χωρίς μαλλάκια και φέτος τα κατάφερε και είναι νικητής και δίνει το δικό του μήνυμα στα άλλα παιδάκια» σχολίασε εμφανώς συγκινημένη με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να προσθέτει:

«Όλοι κλάψανε, ήταν πράγματι πολύ συγκινητικό. Καλό είναι σε αυτά τα πράγματα, αυτές τις προσπάθειες που κάνουν, γιατί είναι εκατοντάδες, χιλιάδες οι άνθρωποι που γίνουν αυτή τη μάχη»,

Η ιστορία του Μιχαήλ Πάνου

Στις 30 Μαρτίου 2025 στην αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ για τα playoffs της Super League, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Σταύρος Πήλιος χάρισαν τη φανέλα τους στον μικρό Μιχαήλ, ο οποίος είχε νικήσει τη δύσκολη και μεγάλη μάχη του με τον καρκίνο.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, βράβευσε τον μικρό, με όλο το ακροατήριο να συγκινείται, ξεσπώντας σε χειροκροτήματα.

