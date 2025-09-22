search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 22:01
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 20:44

Ο Πύρρος Δήμας έβγαλε σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα και εξόργισε την ΕΟΕ

22.09.2025 20:44
Pyrros-Dimas
ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σε δημοπρασία στο Cash or Trash έβγαλε ο τετραπλός Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας την ολυμπιακή Δάδα, που παρέδωσε για την προκήρυξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνο το 2012. 

Ο θρύλος της άρσης βαρών ζήτησε 10.200 ευρώ, που θα δοθούν για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS. 

Τα χρήματα για τα Παιδικά Χωριά SOS

«Είχα πάει το 1992 στα Χωριά SOS. Θυμάμαι, ένα κοριτσάκι η Σταυρούλα, με είχε πιάσει και δεν με άφηνε. Από τότε έχω μία πολύ καλή σχέση με τα Χωριά SOS. Θέλω τα χρήματα να πάνε στην προσπάθεια που κάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της ΕΟΕ

Η κίνηση του Πύρρου Δήμα, παρότι είναι για φιλανθρωπικό σκοπό εξόργισε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία σε ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε λόγο για εμπορευματοποίηση, που αντίκειται στα ιδανικά του ολυμπιακού κινήματος. «Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα. Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο, ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό. Η ΕΟΕ «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».

Διαβάστε επίσης

Σύσκεψη στην UEFA για αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

«Δεν ήτανε ατύχημα, ήταν δολοφονία»: Μια φωνή για τα Τέμπη οι οπαδοί της ΑΕΚ και της Λάρισας (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δικαιολογεί το υπουργείο Παιδείας τα κενά στα σχολεία

xrisi bala 2025- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή Μπάλα 2025: Ποιοι είναι οι 10 τελικοί υποψήφιοι για το βραβείο

tiktok
ΚΟΣΜΟΣ

DW: Το μεγάλο παζάρι Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ για το μέλλον του Tik Tok

united nations hq
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ δεν προσκλήθηκαν σε εκδήλωση για την παγκόσμια δημοκρατία στον ΟΗΕ

spiti tourkias 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το «Σπίτι της Τουρκίας» – Ο ουρανοξύστης στη Νέα Υόρκη που θα συναντηθούν Μητσοτάκης – Ερντογάν την Τρίτη (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 22:01
sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δικαιολογεί το υπουργείο Παιδείας τα κενά στα σχολεία

xrisi bala 2025- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή Μπάλα 2025: Ποιοι είναι οι 10 τελικοί υποψήφιοι για το βραβείο

tiktok
ΚΟΣΜΟΣ

DW: Το μεγάλο παζάρι Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ για το μέλλον του Tik Tok

1 / 3