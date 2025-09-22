Ο Πύρρος Δήμας έβγαλε σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα και εξόργισε την ΕΟΕ

Σε δημοπρασία στο Cash or Trash έβγαλε ο τετραπλός Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας την ολυμπιακή Δάδα, που παρέδωσε για την προκήρυξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνο το 2012.

Ο θρύλος της άρσης βαρών ζήτησε 10.200 ευρώ, που θα δοθούν για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS.

Τα χρήματα για τα Παιδικά Χωριά SOS

«Είχα πάει το 1992 στα Χωριά SOS. Θυμάμαι, ένα κοριτσάκι η Σταυρούλα, με είχε πιάσει και δεν με άφηνε. Από τότε έχω μία πολύ καλή σχέση με τα Χωριά SOS. Θέλω τα χρήματα να πάνε στην προσπάθεια που κάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της ΕΟΕ

Η κίνηση του Πύρρου Δήμα, παρότι είναι για φιλανθρωπικό σκοπό εξόργισε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία σε ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε λόγο για εμπορευματοποίηση, που αντίκειται στα ιδανικά του ολυμπιακού κινήματος. «Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα. Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο, ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό. Η ΕΟΕ «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».

