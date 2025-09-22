search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

22.09.2025 16:54

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

tzokovits kallimarmaro 888 – new

Μια επίσκεψη στο Καλλιμάρμαρο έκανε ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος μετακόμισε για μόνιμη διαμονή στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο θρυλικός τενίστας πήγε στο Παναθηναϊκό Στάδιο και έκανε και μια ανάρτηση στα social media με φωτογραφίες του με φόντο το ιστορικό γήπεδο.

 «Λίγες (ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο», έγραψε ο Τζόκοβιτς στη λεζάντα της ανάρτησής του.

mig-31-syria-top
ΚΟΣΜΟΣ

Μέτωπο 40 χωρών-μέλη του ΟΗΕ κατά της Ρωσίας – Στηρίζουν την Εσθονία για τις φερόμενες παραβιάσεις

famellos mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου προς Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

gaza 66510- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

trump starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τριγμοί με ΗΠΑ λόγω Παλαιστίνης

anthropos-ton-petralonon_2209_1460-820_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Άνθρωπος των Πετραλώνων: Νέα μελέτη τον τοποθετεί στα 286.000 χρόνια – Αντιπαράθεση του ΥΠΠΟ με το ΑΠΘ

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

vietnam1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» - Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

