Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Μια επίσκεψη στο Καλλιμάρμαρο έκανε ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος μετακόμισε για μόνιμη διαμονή στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο θρυλικός τενίστας πήγε στο Παναθηναϊκό Στάδιο και έκανε και μια ανάρτηση στα social media με φωτογραφίες του με φόντο το ιστορικό γήπεδο.

«Λίγες (ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο», έγραψε ο Τζόκοβιτς στη λεζάντα της ανάρτησής του.

