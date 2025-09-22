search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 10:45
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 10:38

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Στον τελικό οι Φίτσιου και Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος 

22.09.2025 10:38
fitsiou

Ξεκίνησαν τα ξημερώματα στη Σαγκάη οι ελληνικές παρουσίες στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, με τις Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου να προκρίνονται στον τελικό του διπλού σκιφ.

Οι δύο κοπέλες τερμάτισαν στην 3η θέση στην 1η προκριματική σειρά με χρόνο 7:00.28 και την επόμενη Παρασκευή (26/9), θα αγωνιστούν στον τελικό που θα γίνει στις 9:37 το πρωί.

Την πρόκριση για τα προημιτελικά του σκιφ εξασφάλισε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο χρυσός ολυμπιονίκης του 2021 στο Τόκιο κατέλαβε τη 2η θέση στην 1η προκριματική σειρά με χρόνο 6:45.09, πίσω από τον Ολλανδό Βαν Ντορπ (6:43.03). Οι προημιτελικές σειρές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 5:40 π.μ. ώρα Ελλάδας. 

Για θέσεις κατάταξης θ’ αγωνιστούν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής  στο διπλό σκιφ. Οι Έλληνες σκιφίστες τερμάτισαν στην 5η θέση της 3ης προκριματικής σειράς, με χρόνο 6:24.43 και έμειναν εκτός ημιτελικών. 

Διαβάστε επίσης:

Super League: Ισόπαλο το ντέρμπι και… κανείς κερδισμένος – Η βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές

Επεισόδιο Καραπαπά με Τζαβέλλα πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Καμπί κράτησε όρθιους τους Πειραιώτες στο 90+2′

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis-mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη – «Ντρέπομαι και στεναχωριέμαι γιατί τον είχα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο» (Video)

fitsiou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Στον τελικό οι Φίτσιου και Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος 

DYPA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στις 4 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» – 30 επιχειρήσεις και πάνω από 700 θέσεις εργασίας

mastos new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού: Νέα δεδομένα και φάρμακα δίνουν ελπίδα στις ασθενείς

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Η Ευρώπη κάνει μεγαλόσχημες δηλώσεις για τη Γάζα, αλλά δυσκολεύεται να δράσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 10:44
mazonakis-mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη – «Ντρέπομαι και στεναχωριέμαι γιατί τον είχα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο» (Video)

fitsiou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Στον τελικό οι Φίτσιου και Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος 

DYPA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στις 4 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» – 30 επιχειρήσεις και πάνω από 700 θέσεις εργασίας

1 / 3