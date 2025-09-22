Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Στον τελικό οι Φίτσιου και Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος 

Ξεκίνησαν τα ξημερώματα στη Σαγκάη οι ελληνικές παρουσίες στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, με τις Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου να προκρίνονται στον τελικό του διπλού σκιφ.

Οι δύο κοπέλες τερμάτισαν στην 3η θέση στην 1η προκριματική σειρά με χρόνο 7:00.28 και την επόμενη Παρασκευή (26/9), θα αγωνιστούν στον τελικό που θα γίνει στις 9:37 το πρωί.

Την πρόκριση για τα προημιτελικά του σκιφ εξασφάλισε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο χρυσός ολυμπιονίκης του 2021 στο Τόκιο κατέλαβε τη 2η θέση στην 1η προκριματική σειρά με χρόνο 6:45.09, πίσω από τον Ολλανδό Βαν Ντορπ (6:43.03). Οι προημιτελικές σειρές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 5:40 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Για θέσεις κατάταξης θ’ αγωνιστούν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής στο διπλό σκιφ. Οι Έλληνες σκιφίστες τερμάτισαν στην 5η θέση της 3ης προκριματικής σειράς, με χρόνο 6:24.43 και έμειναν εκτός ημιτελικών.

